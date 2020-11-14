سجى كمال: كرة القدم ليست حكرًا على جنس معين

طلال الغامدي (صدى):
أكدت مدربة كرة القدم هيا صوان، واللاعبة سجى كمال أن الرياضة ليست حكرا على جنس معين.
وأوضحت هيا صوان، في تصريحات تلفزيونية، أن شغفها بالرياضة بدأ منذ أن كان عمرها 7 سنوات، وزاد شغفها بالمجال حتى أصبحت مدربة.
وأشارت إلى أن ممارسة كرة القدم أصبحت شيئا طبيعيا للسيدات في المملكة، نظرا للوعي الكبير وزيادة الشغف باللعبة على المستوى الاحترافي.
كما أكدت لاعبة كرة القدم سجى كمال شغفها بكرة القدم منذ الصغر، وأنها طورت نفسها وانضمت لفريق أرسنال للسيدات في عام 2013 وشاركت معه في مختلف البطولات.
ولفتت إلى أن هناك دوري لكرة القدم السيدات سينطلق قريباً في المملكة.