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جدل في قطر حول غياب المساواة بين أبناء القبائل‎

Time منذ 40 دقيقة
Views 1533
جدل في قطر حول غياب المساواة بين أبناء القبائل‎

ماجد القزيز (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم السبت، إيقاف عدداً من القطريين، بتهم تتعلق بإثارة النعرات القبلية، بعد سجال حول غياب المساواة بين أبناء القبائل.

وعلق المعارض القطري راشد بن سالم بن قطفة الفهاد، قائلا: " الآن بعد ما التفت قبائل قطر وعوائلها على بعضها قلتوا المجتمع الواحد، لماذا لم تقولوا المجتمع واحد في التوظيف والعلاج والأراضي والابتعاث والمناصب هل هذه ليس بزرع العنصرية، وهل القانون فوق كل المجتمع الواحد ولا حد فوقه وحد تحت القانون، أين اللصوص لم نسمع بمحاسبتهم مثل باقي الشعب " .

وتسائل راشد بن سالم: " هل قطر تنتمي لشعبها الأصيل أم لكل مجنس ومرتزق، الشعب تعب من الظلم وطلع من الصمت " .

وأضاف: " أنا جربت الظلم من حكومتي في نفسي وفي ولدي، والأعظم سجن والدي اداري شيبه عمره 75 ظلمًا " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بين قطر وامريكا لعبة غذره مثل لعبة بنات الليل وبائعات الهوى .. يعني امريكا تطالب بالضواهري وهو موجود في قطر ولم تطلبها بتسليمه مثل ما كان ابن لادن في قطر وامريكا تعرف عنه .. فعلا قطر صارت بؤرة فساد وارهاب دولي
ابو عمار
بارك الله فيه وجزاه الله خير
ابوفراس
مندفعين في اخذ قرار التعاقد وفسخ التعاقد وجهلة في صياغة العقود.. ماني عارف.. ماعندهم محامين اكفياء....
د محمد ماجد بخش
حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
الظالم ينسى ويمضي والمظلوم يقاسي ويعاني خاصة لو كان الظلم قهرا مستحيل أن( يمحى ) بغير رده وصده

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