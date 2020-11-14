جدل في قطر حول غياب المساواة بين أبناء القبائل‎

ماجد القزيز (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم السبت، إيقاف عدداً من القطريين، بتهم تتعلق بإثارة النعرات القبلية، بعد سجال حول غياب المساواة بين أبناء القبائل.
وعلق المعارض القطري راشد بن سالم بن قطفة الفهاد، قائلا: " الآن بعد ما التفت قبائل قطر وعوائلها على بعضها قلتوا المجتمع الواحد، لماذا لم تقولوا المجتمع واحد في التوظيف والعلاج والأراضي والابتعاث والمناصب هل هذه ليس بزرع العنصرية، وهل القانون فوق كل المجتمع الواحد ولا حد فوقه وحد تحت القانون، أين اللصوص لم نسمع بمحاسبتهم مثل باقي الشعب " .
وتسائل راشد بن سالم: " هل قطر تنتمي لشعبها الأصيل أم لكل مجنس ومرتزق، الشعب تعب من الظلم وطلع من الصمت " .
وأضاف: " أنا جربت الظلم من حكومتي في نفسي وفي ولدي، والأعظم سجن والدي اداري شيبه عمره 75 ظلمًا " .