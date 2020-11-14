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المطلق يحذر من الإنحراف تقليدًا لبعض الحسابات " السعودية " الوهمية

Time منذ ساعة
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المطلق يحذر من الإنحراف تقليدًا لبعض الحسابات " السعودية " الوهمية

الرياض (صدى):
حذر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من بعض الحسابات الوهمية " السعودية " التي تستهدف فتنة الشباب.

وقال المطلق خلال برنامج " استديو الجمعة ": " من الانحرافات الأخلاقية محبة الفساد وعشق صفات المنحرفين، وتمني الوصول إلى الفواحش والمنكرات والتي وقعت لبعض شبابنا حتى أن بعض شبابنا وبناتنا -وهم قليل والحمدلله - تركوا هذا البلد وخرجوا إلى بلاد الفساد يظنون أن هناك حرية " .

وتابع: " لقد رأيناهم يعيشون عيشة بائسة حقيرة فقيرة بعد أن كانت عز ومكانة والآن أصبحوا مشردين أو أصبحت مشردة عند أناس لا يرحمونها، ضاعت ممتلكاتها وأخلاقها ثم أصبحت مصدر قلق وأذى لأسرتها ووالديها " .

ودعا المطلق الآباء والأمهات إلى الحديث مع أبنائهم والحوار والمصارحة والمناقشة وضرب الأمثال بمصير المخدوعين والمغرر بهم، وتوعيتهم بالمندسين ومنتحلي الأسماء في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي ويكتبون بأسماء سعودية وهمية، ضاربا مثالا بأسماء: القحطاني العتيبي، المطيري، الدوسري.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بين قطر وامريكا لعبة غذره مثل لعبة بنات الليل وبائعات الهوى .. يعني امريكا تطالب بالضواهري وهو موجود في قطر ولم تطلبها بتسليمه مثل ما كان ابن لادن في قطر وامريكا تعرف عنه .. فعلا قطر صارت بؤرة فساد وارهاب دولي
ابو عمار
بارك الله فيه وجزاه الله خير
ابوفراس
مندفعين في اخذ قرار التعاقد وفسخ التعاقد وجهلة في صياغة العقود.. ماني عارف.. ماعندهم محامين اكفياء....
د محمد ماجد بخش
حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
الظالم ينسى ويمضي والمظلوم يقاسي ويعاني خاصة لو كان الظلم قهرا مستحيل أن( يمحى ) بغير رده وصده

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