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إصابات في حادث تصادم بين عدد من المركبات بالرياض

Time منذ 19 دقيقة
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إصابات في حادث تصادم بين عدد من المركبات بالرياض

الرياض (صدى):
شهدت الرياض، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، حادث تصادم بين عدد من المركبات، أسفر عن وقوع إصابات.

ووثقت صورة، جانبًا من الحادث الواقع بطريق الدائري الغربي باتجاه الشمال مخرج 28 على طريق الخدمة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحدات العناصر وفترة العناصر هي ما يمثل لوحدة الذرة ودرجاتها المختلفة الممثلة لحالة المجموع الذري الممثل عدديا بوحدات تمثيل ذرة مكافئة ممثلة للوحدة الثقالية الفراغية المتعددة الممثلة للدرجات المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
دخول الأوربتال كممثل لدرجتي الثقل والثقالة معا هو بديل تمثيلهما المحوري بفترتين منفصلين من وحدات العناصر العددية الممثل لوحدات العنصر الممثلة لدرجة المجموع الممثل للوحدات المكافئة . مكافئة بين بعضها البعض في كل مجموع على حدى كما هو الحال بين المجموعين الممثلين لوحدات الثبات الثقالي والمغناطيسي : الثقل المركزي ومحيطه الثقالي الممثل لدرجة الارتباط ومجموعهما الممثل للدرجة المغناطيسية الممثلة بالانفراد
مغرد
يا وزارة التجاره فيه عماله بالفحص الدوري بالرياض يتلا عبون بالأسعار بالله عليكم فتشوا عليهم وادخل عليهم كأنك زبون اجانب لا عبين في ورش الفحص وفاتحين قطع غيار تخيل قطعه شاريها من الصناعيه ١٥٦ سئلت عندهم قالوا ب ٢٠٠ وعليها ماعاكم امانهترا إذا ما تخفيتوا يقفلون المحل
مازن عبدالله الحاَمضي
هذه الحشرات غريبه شفتها لأول مره في جازان وانا من سكان إحد المسارحه لاكن المشكله وين ماهو القضاء عليها تؤخذ عينات من الحشرات والتأكد هل هي سامه او ناقله أمراض لان ريحتها كريهه فهل تم اتخاذ ذالك من قبل جهات الاختصاص انا اتوقع انها دخلت مع الاغنام المستورد اوالبرسيم امل من الجهات المعنيه اخذ كلامي من باب الحرص علي أرواح بشر يكفي مانمر به من وباء
مغرد
ترا بعض الا طبا تقله حول المريض يقول ما اقدر اخرب سمعت المستشفى طيب تخلي المريض يموت لا اقصد هذا الطبيب لكن فيه اطبا كذا المفروض إذا أخطأ يرفع شكوا عليه

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