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وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في مقر إقامته بالدوحة

Time منذ 5 ساعات
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وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في مقر إقامته بالدوحة

نايف السالم (صدى):
أعلن المعارض القطري خليفة الغفراني المري، أمس الجمعة، عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في مقر إقامته في العاصمة القطرية ‫الدوحة‏.

ومعلومة وفاة الظواهري لم تعلن بشكل رسمي من جانب التنظيم، ولكن مصدرًا بجماعة حراس الدين في سوريا، المرتبطة بتنظيم القاعدة، أكد صحة المعلومة أيضًا.

ويعد أيمن الظواهري، صندوق أسرار النظام القطري، إذ رأى المري أنه ليس مستبعد إطلاقاً أن النظام القطري هو من قام بتصفيته في مقر إقامته -على حد قوله-.

وكان مسؤولًا أمنيًا دوليًا قد ذكر في أغسطس 2019 إصابة أيمن الظواهري، بمرض خطير في القلب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر من الي يطارد البساس

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