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المسحة الثانية لصلاح تؤكد إصابته بكورونا بسبب زفاف شقيقه " فيديو " 

Time منذ 7 ساعات
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المسحة الثانية لصلاح تؤكد إصابته بكورونا بسبب زفاف شقيقه " فيديو " 

وكالات (صدى):
أجرى نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزى المسحة الثانية بفيروس كورونا المستجد، حيث تبين أنها إيجابية.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإنه محمد صلاح تأكدت إصابته بكورونا بعد مشاركته في حفل زفاف شقيقه، وبالتالي سيغيب  عن مباراتى الفراعنة أمام توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى.

ويخضع محمد صلاح  للبروتوكول الطبى فى الفندق، تحت إشراف الجهاز الطبى للفراعنة حتى يتماثل للشفاء تماما.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن في بيان رسمي عن إصابة نجم المنتخب المصري محمد إصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أشارت إلى إيجابية 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة المنتخبين يوم السبت.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر من الي يطارد البساس

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