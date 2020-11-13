الأعداد السابقة للصحيفة

وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في مقر إقامته بالدوحة

Time منذ 57 دقيقة
Views 2413
وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في مقر إقامته بالدوحة

نايف السالم (صدى):
أعلن المعارض القطري خليفة الغفراني المري، أمس الجمعة، عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في مقر إقامته في العاصمة القطرية ‫الدوحة‏.

ومعلومة وفاة الظواهري لم تعلن بشكل رسمي من جانب التنظيم، ولكن مصدرًا بجماعة حراس الدين في سوريا، المرتبطة بتنظيم القاعدة، أكد صحة المعلومة أيضًا.

ويعد أيمن الظواهري، صندوق أسرار النظام القطري، إذ رأى المري أنه ليس مستبعد إطلاقاً أن النظام القطري هو من قام بتصفيته في مقر إقامته -على حد قوله-.

وكان مسؤولًا أمنيًا دوليًا قد ذكر في أغسطس 2019 إصابة أيمن الظواهري، بمرض خطير في القلب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
النيوترونات أحد أكبر وأبرز وأهم العوامل أو المكونات المحددة للدرجات الفراغية النسبية لمجموع وحدات العناصر
د محمد ماجد بخش
بات من المؤكد عدم معرفة وتحديد الوحدة المغناطيسية الابتدائية لأي عنصر، خلاف ذرة العنصر الفراغية
شرحبيل
سبحان الخالق
د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة الممثلة بوحدات الفراغ عند التقاء الكتلة وتمثيل مجموع وحدات الفراغ يعاد تمثيلها في كل مجموع بوحدات الفراغ كذلك درجات تمثيل ثباتها في وحدة مجموعها كل ذلك في محور مشترك هو جامع لكل درجة ممثلة في كل مجموع ممثل حول نقطة مركز مجموع المجموعات وهو مركز نواة ذرة العنصر الممثلة لمركز مجموع الذرات او العناصر
ابو عبدالعزيز
برافو محمد العنزي

أخر الأخبار

تفاصيل جديدة بواقعة إطلاق نار على طبيب في الجوف
تفاصيل جديدة بواقعة إطلاق نار على طبيب في الجوف
Time منذ 25 دقيقة Views 1649
بالصور..مدمنة مخدرات قبل وبعد التعافي
بالصور..مدمنة مخدرات قبل وبعد التعافي
Time منذ 35 دقيقة Views 339
ترامب: مع الوقت سيتضح من الرئيس
ترامب: مع الوقت سيتضح من الرئيس
Time منذ 49 دقيقة Views 1727
وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في مقر إقامته بالدوحة
وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في مقر إقامته بالدوحة
Time منذ 57 دقيقة Views 2413
اعتراض طائرة مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
اعتراض طائرة مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
Time منذ ساعة Views 1794
النظام القطري يحاول إتقاذ اقتصاده برسوم الحدائق العامة!
النظام القطري يحاول إتقاذ اقتصاده برسوم الحدائق العامة!
Time منذ ساعة Views 1941
عبدالرحمن الجماز : أخشى على رينارد بعد امتداحه لياسر الشهراني
عبدالرحمن الجماز : أخشى على رينارد بعد امتداحه لياسر الشهراني
Time منذ ساعة Views 436
ماجد التويجري ساخرا من اختيارات رينارد : عليه أن يضم سامي الجابر ومحمد نور
ماجد التويجري ساخرا من اختيارات رينارد : عليه أن يضم سامي الجابر ومحمد نور
Time منذ ساعة Views 467
ترامب ينسب الفضل لإدارته في التوصل للقاح كورونا: سيوزع خلال فترة قياسية
ترامب ينسب الفضل لإدارته في التوصل للقاح كورونا: سيوزع خلال فترة قياسية
Time منذ ساعة Views 1718
سالم الأحمدي : الأهلي أكثر نادي تحدث رئيسه عن التوازن المالي
سالم الأحمدي : الأهلي أكثر نادي تحدث رئيسه عن التوازن المالي
Time منذ ساعة Views 291