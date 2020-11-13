النظام القطري يحاول إتقاذ اقتصاده برسوم الحدائق العامة!

ماجد القزيز (صدى):
على ما يبدو أن النظام القطري قرر الاعتماد على " جيوب " شعبه ،في محاولة بائسة لإنعاش اقتصاده، حيث أصدرت وزارة البلدية والبيئة القطرية، قرارًا بتحديد رسوم خدمات الحدائق العامة، التي يكون دخولها في كافة البلدان " مجانًا ".
وعلق خليفة الغفراني المري وهو من أبناء قبيلة الغفران التي سحب حمد بن خليفة جنسياتها لرفضها انقلابه، على فرض الرسوم على الحدائق العامة، معتبرًا الأمر سرقة لأموال المواطنين.
وقال المري: " بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، النظام القطري أصدر قرارًا بفرض رسوم على دخول الحدائق العامة في قطر، التي عادة ما تكون مجانية في جميع بلدان العالم، بعد أن فرض قبل شهرين رسوم مرتفعة على المخيمات البرية والساحلية ".
وأضاف: " النظام القطري يسرق من جيوب المواطنين ويضعها في جيوب المرتزقة، وأردوغان والإخوان " .
ويجني النظام القطري حصاد دعمه للإرهاب حاليا من تكبد خسائر فادحة لاقتصادها الذي هو على وشك الانهيار، إذ كشفت إحصاءات حكومية قبل شهر، عن إنكماش اقتصاد قطر 6.1 % في الربع الثاني من العام على أساس سنوي، نتيجة إغلاق شركات وتقليص أنشطة.