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ترامب ينسب الفضل لإدارته في التوصل للقاح كورونا: سيوزع خلال فترة قياسية

Time منذ 17 دقيقة
Views 1401
ترامب ينسب الفضل لإدارته في التوصل للقاح كورونا: سيوزع خلال فترة قياسية

واشنطن (صدى):
ظهر الرئيس الأمريكي دوالد ترامب، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، بعد أيام من الانتخابات.

وتحدث ترامب عن اللقاح ضد فيروس كورونا، ناسبًا الفضل لإدارته في التوصل إليه، واعدًا بتوزيعه مجانًا.

وقال ترامب: " شركة فايزر فاقت كل التوقعات وأعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 90 بالمئة، ,نعمل أن يكون هناك استعمال طارئ لاستخدام اللقاح وسنعمل على توزيعه بعد المصادقة عليه " .

وأضاف: " اللقاح سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى في مواجهة كورونا، بعد المصادقة على اللقاح سنقوم بتوزيعه ".

وتابع: " هناك لقاحات أخرى سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع القادمة وسيتم توزيعها في فترة قياسية ".

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أحدث التعليقات

الملل5
العنوان مبلغا ضخما ونزلت في التفسير الي مبلغ كبير وفي الاخير ولاشي بس قسيمة شراء بمبلغ 50 ريال
ابراهيم
اللهم لك الحمد
هاني
ليش الاداره كذا ليش تحط شرط جزائي كبير بدون شرط اذا نجح استمر مانجح خلاص
ابراهيم
سؤال محيرني في العسكرية ليس اغلب الظباط يكون ابوه ولا اخوه ظابط برتبه كبيرة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. والله مافتنة الا من تكلم بها ونسبهاا للإماام .. ياليت تأدبووه ..

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