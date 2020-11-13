ترامب ينسب الفضل لإدارته في التوصل للقاح كورونا: سيوزع خلال فترة قياسية

واشنطن (صدى):
ظهر الرئيس الأمريكي دوالد ترامب، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، بعد أيام من الانتخابات.
وتحدث ترامب عن اللقاح ضد فيروس كورونا، ناسبًا الفضل لإدارته في التوصل إليه، واعدًا بتوزيعه مجانًا.
وقال ترامب: " شركة فايزر فاقت كل التوقعات وأعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 90 بالمئة، ,نعمل أن يكون هناك استعمال طارئ لاستخدام اللقاح وسنعمل على توزيعه بعد المصادقة عليه " .
وأضاف: " اللقاح سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى في مواجهة كورونا، بعد المصادقة على اللقاح سنقوم بتوزيعه ".
وتابع: " هناك لقاحات أخرى سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع القادمة وسيتم توزيعها في فترة قياسية ".
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