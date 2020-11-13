شاهد.. احتشاد مسيرات مؤيدة لترامب في واشطن استعدادًا لمليونية غدًا

واشنطن (صدى):
احتشدت مسيرات مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الجمعة، في العاصمة واشنطن؛ للتنديد بالتزوير الذي شهدته الانتخابات الرئاسية هذا العام.
ووثقت مقاطع فيديو التجمعات المحتشدة المطالبة بإعادة النظر في فرز الأصوات بعد أن شهدت الانتخابات تزويرًا فادحا في بعض الولايات.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت فوز جو بايدن بالرئاسة ، إلا أن ترامب توعد المزويرين متمسكًا بالدفاع عن حقه للنهاية.
ويأتي توافد الحشود الضخمة من مؤيدي ترامب إلى واشنطن استعدادًا لمسيرة مليونية غدًا.
ومن جانبه غرد ترامب عبر حسابه على "تويتر"، معلنًا عن انضمامه إلى مناصريه ، قائلا: ”تثلج صدري رؤية هذا الدعم الهائل، خاصة التجمعات العفوية التي بدأت في الظهور بكل أنحاء البلاد، بما فيها تجمع السبت في العاصمة، سأحاول زيارته وإلقاء التحيّة.