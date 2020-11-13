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التشهير بمواطن ومقيم لإدانتهما في جريمة التستر

Time منذ ساعة
Views 1723
التشهير بمواطن ومقيم لإدانتهما في جريمة التستر

حمود العنزي (صدى):
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية؛ وجاء ذلك إثر صدور حُكم قضائي بثبوت مخالفتهما نظام مكافحة التستر، وتمكين المواطن المتستِّر المقيمَ المتستَّر عليه من إدارة وتشغيل ورشة للحدادة والألمنيوم بالرياض.

وعرضت الوزارة ملخص الحُكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، والمتضمن غرامة مالية 70 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفَين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر بورشة للحدادة والألمنيوم، واتضح تولي المقيم المتستَّر عليه إدارتها وتشغيلها، والعمل لحسابه الخاص، والتصرف في المنشأة تصرُّف المالك.

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أحدث التعليقات

rr
ارجو سن قانون يمنع موظفي القطاع العام الي يشتغل في القطاع الخاص حيث انهم اخذو فرص العاطلين.
خالد
عادي يضربونها بويه وتصير على ذوقك
خالد
كل زق يالاسماعيلي الرافضي .. السلفيين تاج رأسك يالسلوقي .. تفو على وجهك ياولد المتعه
ماطر الحازمي
هذا من العراق وليسامن عرعر موصحيح
نعيم الحربي
ودي أصدق ودي أصدق قويه قويه

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