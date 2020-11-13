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جمال عارف: «حديث هيرفي كان شفافًا أكثر من اللازم»

Time منذ 12 دقيقة
Views 1331
جمال عارف: «حديث هيرفي كان شفافًا أكثر من اللازم»

ماجد محمد (صدى):
قال الناقد الرياضي جمال عارف، إن حديث رينارد هيرفي مدرب الأخضر، عن المنتخب كشف تفاصيل أكثر من اللازم.

وغرد "عارف" عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "حديث مدرب المنتخب رينارد كان شفافا اكثر من اللازم ..تحدث عن تفاصيل صغيرة بخصوص بعض اللاعبين لم يكن مضطرا للحديث عنها ".

وتابع : "حدد اسماء وظهر مبررا استبعاده لبعض اللاعبين واستدعاء آخرين !!جميل ان يوضح المدرب عن كل مايتداول في الوسط الرياضي وان كنت تمنيت عدم الدخول في التفاصيل الصغيرة ".

يذكر أن ياسر الشهراني كان أبرز الأسماء التي تحدث عنها هيرفي ؛ حيث قال : "هو الرقم 1 بالنسبة لي وأنا سعيد جدًا بتواجده لذا أريد أحدًا أن ينافسه ولَم أجد حتى الآن لأكون صادقًا ، أحتاج أحدا لمنافسته ويكون على مستوى جيد ثابت طوال المباريات".

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أحدث التعليقات

rr
ارجو سن قانون يمنع موظفي القطاع العام الي يشتغل في القطاع الخاص حيث انهم اخذو فرص العاطلين.
خالد
عادي يضربونها بويه وتصير على ذوقك
خالد
كل زق يالاسماعيلي الرافضي .. السلفيين تاج رأسك يالسلوقي .. تفو على وجهك ياولد المتعه
ماطر الحازمي
هذا من العراق وليسامن عرعر موصحيح
نعيم الحربي
ودي أصدق ودي أصدق قويه قويه

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