جمال عارف: «حديث هيرفي كان شفافًا أكثر من اللازم»

ماجد محمد (صدى):
قال الناقد الرياضي جمال عارف، إن حديث رينارد هيرفي مدرب الأخضر، عن المنتخب كشف تفاصيل أكثر من اللازم.
وغرد "عارف" عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "حديث مدرب المنتخب رينارد كان شفافا اكثر من اللازم ..تحدث عن تفاصيل صغيرة بخصوص بعض اللاعبين لم يكن مضطرا للحديث عنها ".
وتابع : "حدد اسماء وظهر مبررا استبعاده لبعض اللاعبين واستدعاء آخرين !!جميل ان يوضح المدرب عن كل مايتداول في الوسط الرياضي وان كنت تمنيت عدم الدخول في التفاصيل الصغيرة ".
يذكر أن ياسر الشهراني كان أبرز الأسماء التي تحدث عنها هيرفي ؛ حيث قال : "هو الرقم 1 بالنسبة لي وأنا سعيد جدًا بتواجده لذا أريد أحدًا أن ينافسه ولَم أجد حتى الآن لأكون صادقًا ، أحتاج أحدا لمنافسته ويكون على مستوى جيد ثابت طوال المباريات".