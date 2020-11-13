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استشاري أمراض معدية: التفاؤل بانخفاض الإصابات قد يسبب موجة ثانية " فيديو "

Time منذ ساعتين
Views 1574
استشاري أمراض معدية: التفاؤل بانخفاض الإصابات قد يسبب موجة ثانية " فيديو "

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي إن الإفراط في التفاؤل بانخفاض الإصابات بفيروس كورونا المستجد  قد يسبب موجة ثانية مثلما حدث في أوروبا وأمريكا والدول الأخري.

وشدد " الأزرقي "، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، قائلا:" يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة  "، موضحا:" قرار إغلاق المدارس كان الأهم في احتواء الفيروس ومن أسباب نجاح خطة المملكة ".

ولفت إلى أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي تنشط في الشتاء، مضيفا:" كورونا لا نعلم أنه سينشط في الشتاء من عدمه لأنه فيروس جديد ".

وتوقع أن كورونا المستجد ربما ينشط في الشتاء، فلابد أن نأخذ الاحتياطات اللازمة، مبينا:"  التهوية تمنع الإصابة بالفيروس، فالإصابات تحدث في الأماكن المغلقة أكثر منها في الأماكن المفتوحة  "، لافتا إلى أن معظم الإصابات تحدث في الأسواق  والمستشفيات والمولات.

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أحدث التعليقات

rr
ارجو سن قانون يمنع موظفي القطاع العام الي يشتغل في القطاع الخاص حيث انهم اخذو فرص العاطلين.
خالد
عادي يضربونها بويه وتصير على ذوقك
خالد
كل زق يالاسماعيلي الرافضي .. السلفيين تاج رأسك يالسلوقي .. تفو على وجهك ياولد المتعه
ماطر الحازمي
هذا من العراق وليسامن عرعر موصحيح
نعيم الحربي
ودي أصدق ودي أصدق قويه قويه

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