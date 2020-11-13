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الراجحي: نسبة البطالة ستصل إلى أقل من 7%

Time منذ ساعة
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الراجحي: نسبة البطالة ستصل إلى أقل من 7%

علي القحطاني (صدى):
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن الوزارة وفرت أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب والشابات خلال العام 2019 / 2020.

وأضاف " الراجحي "، في مداخلة على قناة " الإخبارية "، أن المملكة من أقل دول مجموعة العشرين تأثرا بجائحة كورونا في سوق العمل، وإستراتيجية سوق العمل الأخيرة التي أعلنت عنها تتضمن 11 إصلاحا و25 مبادرة لخفض البطالة.

وأوضح أن نسبة البطالة سوف تصل قبل عام 2030 إلى أقل من 7%، مردفا  أن مشاركة المرأة في سوق العمل تضاعفت من 17 % في عام 2016 إلى 31 % في الربع الأول من 2020.

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أحدث التعليقات

rr
ارجو سن قانون يمنع موظفي القطاع العام الي يشتغل في القطاع الخاص حيث انهم اخذو فرص العاطلين.
خالد
عادي يضربونها بويه وتصير على ذوقك
خالد
كل زق يالاسماعيلي الرافضي .. السلفيين تاج رأسك يالسلوقي .. تفو على وجهك ياولد المتعه
ماطر الحازمي
هذا من العراق وليسامن عرعر موصحيح
نعيم الحربي
ودي أصدق ودي أصدق قويه قويه

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