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أمر سام بربط "الملكية الفكرية" تنظيميًا بمجلس الوزراء

Time منذ 43 دقيقة
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أمر سام بربط "الملكية الفكرية" تنظيميًا بمجلس الوزراء

الرياض (صدى):
صدر أمر سام كريم يقضي بأن ترتبط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وأن يكون معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارتها.

ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بهذه المناسبة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من اهتمام بالملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الهيئة تقدمت بخطوات كبيرة منذ تأسيسها وساهمت بتوعية المجتمع حول الملكية الفكرية وإنفاذ الحقوق.

وعبر عن الشكر لمعالي وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه الكبير للهيئة في مرحلة تأسيسها وتذليل الصعوبات والتحديات لتنطلق الهيئة بمهامها وتحقق أهدافها، مرحباً بمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، سائلاً الله له التوفيق.

ويأتي الأمر الكريم بعد مضي 30 شهراً على تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية حيث كانت مرتبطة تنظيمياً "سابقاً " بمعالي وزير التجارة، وقد شهدت في تلك الفترة العديد من الإنجازات المتمثلة بإنشاء وتأسيس الهيئة ونقل اختصاصات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة، في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لمجالات الملكية الفكرية لما لها من آثار اقتصادية وتنموية على الوطن والمجتمع، إضافة إلى حفظ الحقوق الإبداعية وتنميتها بمختلف مجالاتها وقدرتها على جذب الاستثمار، وتعد الهيئة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الدم مايضيع ولو طال المدى ...
أبو عبدالله الحربي
سياسة إخوان وأساس الإخوان مرشد حمل الرواية إلينا بتشكيل إخواني إرهابية إلى مروج كلام دمقرطي ونحن مع الشعوب وطبل الارهاب المرشد المؤسس زعيم الملالي وختلط الحابل ..ولكن النابل إني أنظر بقلبي إلا القوة بعد مايبلغ السيل وجرف.. أن الخبث واضح وما ينفع الناس باق دولة نفع نحن العمار ..ودولة دفع ودمار الشعوب أحلام لافرس ولا عثمان رافع رأسي أنا سعودي ولي التوفيق 🕋🇸🇦☝
abdul
" ووجهت النيابة العامة، تهم تتعلق بسوء السلوك الجنسي والتجسس والسرقة والاختطاف والاعتداء الجنسي على الأطفال والعربدة. " التهم اعلاه تختلف عن ما وردت في الفقرة الاخيرة منها الزنا واللواط وتغيير الجنس والدعارة والكحول والنوادي الليلية. السرقة شيئ ، وتغيير الجنس شيئ آخر ... الاعتداء الجنسي علي الاطفال يختلف عن الزنا ، والتجسس غير شرب الكحول. نعم في كلّهن شر مع اختلاف شر من شر آخر، ومفسدة من مفسدة اخري .
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ولا شك ..

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