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تركيا تُحاكم زعيم طائفة جنسية رغم إباحتها الزنا والمثلية

Time منذ 46 دقيقة
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تركيا تُحاكم زعيم طائفة جنسية رغم إباحتها الزنا والمثلية

أنقرة (صدى):
شهدت تركيا اليوم محاكمة زعيم طائفة جنسية يُدعى عدنان أوكتار، إذ طالب المدعي العام بسجنه مدة 1.356 سنة، بتهمة ارتكاب 15 جريمة.

وعدنان أوكتار البالغ من العمر 64 عامُا، يُعرف للعامة بأنه داعية تليفزيوني يُدير برامج لمدة ساعات على إحدى القنوات التي لم تعد موجودة حاليًا.

ووجهت النيابة العامة، تهم تتعلق بسوء السلوك الجنسي والتجسس والسرقة والاختطاف والاعتداء الجنسي على الأطفال والعربدة.

وكان يمضي ساعات على الشاشة يُروج فيها لنظريات المؤامرة والخطاب المناهض لنظرية التطور، زاعمًا أنه لا يستطيع التواصل إلا مع النساء والرجال الجميلين ولم يتم دعوة سوى هاتين الفئتين فقط إلى شاشته.

وقرر المدعي العام مصادرة جميع ممتلكاته وحجب الحسابات المصرفية الخاصة به في عام ٢٠١٨.

وفي إحدى المرات، قالت امرأة لعدنان أوكتار على الهواء مباشرة إن قلبها يهتز وأنفاسها تحبس أمام جماله، فرد عليها: "أنت جميلة"، ما يُصور الحياة الحقيقية داخل طائفته.

وعلى الرغم من إباحة الزنا والمثلية وتغيير الجنس والدعارة والكحول والنوادي في تركيا، إلا أنها تجرم قائمة التهم الموجهة لعدنان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الدم مايضيع ولو طال المدى ...
أبو عبدالله الحربي
سياسة إخوان وأساس الإخوان مرشد حمل الرواية إلينا بتشكيل إخواني إرهابية إلى مروج كلام دمقرطي ونحن مع الشعوب وطبل الارهاب المرشد المؤسس زعيم الملالي وختلط الحابل ..ولكن النابل إني أنظر بقلبي إلا القوة بعد مايبلغ السيل وجرف.. أن الخبث واضح وما ينفع الناس باق دولة نفع نحن العمار ..ودولة دفع ودمار الشعوب أحلام لافرس ولا عثمان رافع رأسي أنا سعودي ولي التوفيق 🕋🇸🇦☝
abdul
" ووجهت النيابة العامة، تهم تتعلق بسوء السلوك الجنسي والتجسس والسرقة والاختطاف والاعتداء الجنسي على الأطفال والعربدة. " التهم اعلاه تختلف عن ما وردت في الفقرة الاخيرة منها الزنا واللواط وتغيير الجنس والدعارة والكحول والنوادي الليلية. السرقة شيئ ، وتغيير الجنس شيئ آخر ... الاعتداء الجنسي علي الاطفال يختلف عن الزنا ، والتجسس غير شرب الكحول. نعم في كلّهن شر مع اختلاف شر من شر آخر، ومفسدة من مفسدة اخري .
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ولا شك ..

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