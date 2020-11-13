رينارد : «علينا تهنئة السعودية بعد نجاحها في مواجهة كورونا على عكس أوروبا» (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
أشاد مدرب الأخضر هيرفي رينارد بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لحماية كل من على أرضها من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وقال "رينارد" إن السبب وراء خوض مباراتين مع منتخب واحد وهو "جامايكا" يعود إلى الإجراءات الحاسمة التي تتخذها المملكة لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من كورونا، موضحًا أن جامايكا هو المنتخب الذي يمتلك المواصفات التي تتوافق مع إجراءات المملكة.
ولفت إلى أنه يجب تهنئة المملكة بعد نجاحها حتى الأن في حماية الجميع من هذه الجائحة، على عكس الوضع الصعب في الدول الأوروبية .