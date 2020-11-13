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بالفيديو.. انضمام ثلاثي النصر إلى التدريبات بعد شفائهم من كورونا

Time منذ 21 دقيقة
Views 1466
بالفيديو.. انضمام ثلاثي النصر إلى التدريبات بعد شفائهم من كورونا

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي النصر، عن انضمام الثلاثي عبدالرزاق حمدالله ووليد عبدالله وعبدالله الخيبري لتدريبات الفريق اليوم الجمعة، بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.

وكان فيروس كورونا قد أصاب عدد كبير من لاعبي وإداريي النصر خلال الفترة الماضية، وأبرزهم المدير الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا.

ومن المقرر أن يواجه النصر الهلال في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب العودة من فترة التوقف الدولي، وتحديدًا يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري.

يذكر أن النصر لم يتمكن من إحراز سوى 3 نقاط فقط خلال الجولات الأربعة الماضية، في حين يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري بـ10 نقاط.

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أحدث التعليقات

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يابو وليد..راعي الخرقه كم مره طلعك من المدرجات تبكي مزي الرضيع................
ماجد
اللي اسمه ابوسامي انت ما تفهم ... اخلع نظارات ناديك ... هذا منتخب وطنك ... اذا تحب وطنك...!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. صاحبهن جمعهن ولحظ غيره رحلهن ..
.M.
هي غبية المفروض أنها تستر على سرها ولا تخبر به أحد وترفع قضيه على الخبيث ألي وعدها بزواج وسحب عليها لأنها للأسف الشديد وثقت فيه وهاذي مشكلة الفتيات في أي مكان عندما يغويها شاب خبيث ومكار ويأخذ مايريد منها بعدها يسحب عليها وتبدأ تعض أصابع الندم ،لو انك ذكيه كان سترتي على نفسك ولا قلتي لناس انا حامل بدون زواج لأن هذا سوف يجعل الناس ينظرون لك كمذنبه وزانيه ولكن انتي وقعت في خطأ وانتي معذوره فيفترض انكي تتوبي إلى الله وتأخذي ثأرك من الشاب الخسيس
عادل عبدالحي حمزة
الحمد لله تخطيت ألف تعليق المروض تدخلوني نادي الألفية

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