بالفيديو.. انضمام ثلاثي النصر إلى التدريبات بعد شفائهم من كورونا

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي النصر، عن انضمام الثلاثي عبدالرزاق حمدالله ووليد عبدالله وعبدالله الخيبري لتدريبات الفريق اليوم الجمعة، بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.
وكان فيروس كورونا قد أصاب عدد كبير من لاعبي وإداريي النصر خلال الفترة الماضية، وأبرزهم المدير الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا.
ومن المقرر أن يواجه النصر الهلال في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب العودة من فترة التوقف الدولي، وتحديدًا يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري.
يذكر أن النصر لم يتمكن من إحراز سوى 3 نقاط فقط خلال الجولات الأربعة الماضية، في حين يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري بـ10 نقاط.