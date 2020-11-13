ترامب يواصل فضح تزوير الانتخابات بأرقام صادمة

ترجمة: سلسبيل سعيد (صدى):
مازال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتمسك باتهام نظيره جو بايدن بالتزوير في الانتخابات الرئاسية 2020 لصالح الأخير، مؤكدًا على أنه لن يترك هذه الفضيحة تمر مرور الكرام.
وقال ترامب في تغريدة له اليوم إن الديمقراطيون كانوا منذ سنوات يشيرون إلى أن الانتخابات الأمريكية تتعرض للتزوير، ولكنهم الأن هم من يقوموا بهذا الأمر في انتخابات 2020.
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقال يكشف فضائح عملية الانتخابات الرئاسية في أمريكا لهذا العام.
ورصد المقال الذي ترجمته "صدى " من موقع "breitbart " ملامح من التزوير في بعض الولايات ؛ حيث أشار كاتب المقال إلى أنه تم إجراء بحث في سبتمبر الماضي أثبت أن 353 مقاطعة أمريكية بها 1.8 مليون ناخب مسجل، وهو رقم أكثر من المواطنين المؤهلين في سن الاقتراع، أو بمعنى آخر ، تجاوزت معدلات التسجيل في تلك المقاطعات 100٪ من الناخبين المؤهلين.
ولفت المقال إلى أنه في عام 2018 ، أيدت المحكمة العليا برنامج لتنظيف قوائم الناخبين؛ حيث بدأ العام الماضي إزالة ما يصل إلى 1.6 مليون اسم غير نشط من قوائم مقاطعة لوس أنجلوس.
وأشار إلى أنه تم إجراء تحليل للبيانات في ولاية نيفادا الرئيسية ، كشفت أن مقاطعة كلارك ، كان فيها حوالي 154000 ناخب "غير نشط" في القوائم الانتخابية قبل يوم الانتخابات مباشرة.
وقال الكاتب إنه في يوم الثلاثاء ، كان يمكن للرئيس ترامب أن يحصل على الأصوات للفوز بالرئاسة، إلا أن مجاميع الأصوات تغيرت كليًا بسبب الفرز غير المسبوق ، والاستثنائي ، والسري غير المشروع.
وكشف أنه قد ينتهي الأمر بانتقال تلك المعركة إلى داخل الكونجرس ؛ حيث سيتعين على المجالس التشريعية في ولايات بنسلفانيا ، وميتشيغان ، وويسكونسن ، وجورجيا (وربما أريزونا) اتخاذ قرارات لتأييد وتصديق ما حدث هذا الأسبوع لإجمالي أصوات الرئيس ترامب، أو تعيين قائمة من الناخبين لإعادة انتخاب الرئيس.