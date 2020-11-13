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بالفيديو.. قانوني: الواسطة أو التوصية في حكم المرتشي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. قانوني: الواسطة أو التوصية في حكم المرتشي

إعداد: فهد القزيز (صدى):
كشف القاضي السابق والمحامي تركي الطيار، تعريف "الواسطة" وأنواعها في النظام السعودي.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن "الواسطة نقصد فيها 3 أطراف وهم (شخص يريد المصلحة، الوسيط، صاحب العمل أو من بيده القرار)، فيتم توسيط شخص لإتمام مصلحة شخص آخر أمام جهة أو طرف ثالث".

وأضاف:" الواسطة ليست شكل أو نوع واحد فالاعتقاد بذلك هو خطأ كبير، فهناك شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، وبالتالي في واسطة تجوز وفي واسطة مُحرمة".

وتابع:" الواسطة دائمًا متى ما أفضت إلى ضرر أو ظلم شخص أو أمر مُحرم شرعًا أو أمر مجرم ومحظور نظامًا، فتكون الواسطة مُحرمة أو محظورة".

من جانبه، أوضح المحامي محمد الجذلاني، أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته أو قام بعمل أو امتنع عن عمل نتيجة رجاء أو واسطة أو توصية يُعد في حكم المرتشي، ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الدم مايضيع ولو طال المدى ...
أبو عبدالله الحربي
سياسة إخوان وأساس الإخوان مرشد حمل الرواية إلينا بتشكيل إخواني إرهابية إلى مروج كلام دمقرطي ونحن مع الشعوب وطبل الارهاب المرشد المؤسس زعيم الملالي وختلط الحابل ..ولكن النابل إني أنظر بقلبي إلا القوة بعد مايبلغ السيل وجرف.. أن الخبث واضح وما ينفع الناس باق دولة نفع نحن العمار ..ودولة دفع ودمار الشعوب أحلام لافرس ولا عثمان رافع رأسي أنا سعودي ولي التوفيق 🕋🇸🇦☝
abdul
" ووجهت النيابة العامة، تهم تتعلق بسوء السلوك الجنسي والتجسس والسرقة والاختطاف والاعتداء الجنسي على الأطفال والعربدة. " التهم اعلاه تختلف عن ما وردت في الفقرة الاخيرة منها الزنا واللواط وتغيير الجنس والدعارة والكحول والنوادي الليلية. السرقة شيئ ، وتغيير الجنس شيئ آخر ... الاعتداء الجنسي علي الاطفال يختلف عن الزنا ، والتجسس غير شرب الكحول. نعم في كلّهن شر مع اختلاف شر من شر آخر، ومفسدة من مفسدة اخري .
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ولا شك ..
ابو محمد 😎 ✍️
فاسدون فاسقون عاهرون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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