الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الحبيب: بعض كبار السن لديهم "ميل غريزي" للأطفال

Time منذ 3 ساعات
Views 1774
بالفيديو.. الحبيب: بعض كبار السن لديهم "ميل غريزي" للأطفال

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب إن بعض كبار السن يكون لديهم " ميل غريزي " للأطفال، مشددا:" احذروا على أطفالكم من الرجال اللي دايما إذا دخل يحضّن ويبّوس وإذا خرج يحضّن ويبوّس ".

وأضاف الحبيب خلال حواره عبر برنامج " ياهلا ":" يجب على الأطفال السلام على كبار السن ثم الجلوس بعيدا ".

وكان " الحبيب " ذكر في تصريحات سابقة أن التحرش الجنسي بالأطفال قد يكون لفظيا أو جنسيا أو بصريا، مشيرا إلى أن هذا التحرش قد يؤدي لتغيرات سلوكية عند الطفل، وربما أفكار انتحارية.

وأوضح أن الأبحاث العلمية تشير إلى 90% من حالات التحرش تقع من الأقارب، فأحيانا يتحرش الأخ بأخته، والأب بأنه، وبنسب نادرة تتحرش الأم بابنها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الرمز
يابو وليد..راعي الخرقه كم مره طلعك من المدرجات تبكي مزي الرضيع................
ماجد
اللي اسمه ابوسامي انت ما تفهم ... اخلع نظارات ناديك ... هذا منتخب وطنك ... اذا تحب وطنك...!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. صاحبهن جمعهن ولحظ غيره رحلهن ..
.M.
هي غبية المفروض أنها تستر على سرها ولا تخبر به أحد وترفع قضيه على الخبيث ألي وعدها بزواج وسحب عليها لأنها للأسف الشديد وثقت فيه وهاذي مشكلة الفتيات في أي مكان عندما يغويها شاب خبيث ومكار ويأخذ مايريد منها بعدها يسحب عليها وتبدأ تعض أصابع الندم ،لو انك ذكيه كان سترتي على نفسك ولا قلتي لناس انا حامل بدون زواج لأن هذا سوف يجعل الناس ينظرون لك كمذنبه وزانيه ولكن انتي وقعت في خطأ وانتي معذوره فيفترض انكي تتوبي إلى الله وتأخذي ثأرك من الشاب الخسيس
عادل عبدالحي حمزة
الحمد لله تخطيت ألف تعليق المروض تدخلوني نادي الألفية

أخر الأخبار

ترامب يواصل فضح تزوير الانتخابات بأرقام صادمة
ترامب يواصل فضح تزوير الانتخابات بأرقام صادمة
Time منذ 7 دقائق Views 1325
الوعي
الوعي
Time منذ 15 دقيقة Views 147
بالفيديو.. انضمام ثلاثي النصر إلى التدريبات بعد شفائهم من كورونا
بالفيديو.. انضمام ثلاثي النصر إلى التدريبات بعد شفائهم من كورونا
Time منذ 21 دقيقة Views 1464
نائب تركي يفضح أردوغان: "إدارتك نهبت البلد"
نائب تركي يفضح أردوغان: "إدارتك نهبت البلد"
Time منذ 36 دقيقة Views 1433
لورين عيسى لعامل مطعم : انا اللى صدت السمك
لورين عيسى لعامل مطعم : انا اللى صدت السمك
Time منذ 38 دقيقة Views 314
ما انتبه لهم والله سلمهم
ما انتبه لهم والله سلمهم
Time منذ 39 دقيقة Views 454
مهاجم منحوس على الاخير
مهاجم منحوس على الاخير
Time منذ 39 دقيقة Views 308
شاهد.. حلا الترك تقود سيارتها لأول مرة رغم توقف منح التراخيص
شاهد.. حلا الترك تقود سيارتها لأول مرة رغم توقف منح التراخيص
Time منذ 41 دقيقة Views 1367
حالة مطرية وسمية تضرب عدة مناطق
حالة مطرية وسمية تضرب عدة مناطق
Time منذ 47 دقيقة Views 1834
دونالد ترامب يكشف تناقض الديمقراطيين حول تزوير الانتخابات
دونالد ترامب يكشف تناقض الديمقراطيين حول تزوير الانتخابات
Time منذ 52 دقيقة Views 1579