دونالد ترامب يكشف تناقض الديمقراطيين حول تزوير الانتخابات

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الديمقراطيين دأبوا على مدى السنوات الماضية على التحذير من تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية دائمًا، مشيرين إلى أنها غير أمنية ومخترقة.
وأضاف دونالد ترامب:" الآن يقولون أي عمل رائع قامت به إدارة ترامب بجعل انتخابات ٢٠٢٠ أكثر الانتخابات رصانة على الإطلاق"، معلقًا:" في الواقع هذه حقيقة، باستثناء ما قام به الديمقراطيون. انتخابات مزورة".
وستشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، غدًا السبت، مظاهرات لدعم رفض الرئيس ترامب قبول نتائج الانتخابات الرئاسية.
وكانت حملة ترامب قد رفعت ما يقرب من 12 دعوى قضائية، تشق طريقها عبر المحاكم في نيفادا وبنسلفانيا وميشيجان وجورجيا، بشأن المخالفات في فرز الأصوات.