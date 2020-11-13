الاتحاد السعودي يتقدم خطوة نحو استضافة آسيا 2027

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن انتقال اتحادات كرة القدم في السعودية و 4 دول أخرين إلى المرحلة الثانية من المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027.
والأربع دول التي انتقلت للمرحلة الثانية بجانب المملكة هي كل من : الهند، إيران، قطر، أوزباكستان.
وقال الاتحاد الآسيوي، عبر الموقع الرسمي له إنه تم استلام الوثائق اللازمة من كافة الاتحادات الوطنية الخمسة، التي أعربت عن رغبتها المبدئية من أجل استضافة نسخة كأس آسيا 2027.
يذكر أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الدولة المستضيفة للنسخة 19 من كأس آسيا، خلال عام 2021