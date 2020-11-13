نائب تركي يفضح أردوغان: "إدارتك نهبت البلد"

أنقرة (صدى):
أكد نائب رئيس المجموعة البرلمانية لـحزب الشعب الجمهوري، النائب عن محافظة صقاريا، إنجين أوزكوتش، أن استقالة وزير الخزانة "صهر أردوغان" لم تكن كافية.
ودعا النائب التركي أردوغان إلى تقديم استقالته، مبينا أن الاقتصاد التركي يغرق ولا يوجد فلس واحد في الخزانة.
وأضاف أن إدارة أردوغان نهبت تركيا وقضت عليها، مشيرا إلى أن الرئيس التركي أوصى المواطنين بالتحمل بينما الهدر والإسراف مستمر في القصور.
وتابع: "الرئيس هو المسؤول عن سوء إدارة الاقتصاد، لذا عليه الاستقالة"، مؤكدا أن من يتمرد ويصرخ في وجه هذه الديكتاتورية يحتجز ويعتقل، مضيفا أن حكومة حزب العدالة والتنمية قضت على نظام العدالة في تركيا.