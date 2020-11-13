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نائب تركي يفضح أردوغان: "إدارتك نهبت البلد"

Time منذ 36 دقيقة
Views 1429
نائب تركي يفضح أردوغان: "إدارتك نهبت البلد"

أنقرة (صدى):
أكد نائب رئيس المجموعة البرلمانية لـحزب الشعب الجمهوري، النائب عن محافظة صقاريا، إنجين أوزكوتش، أن استقالة وزير الخزانة "صهر أردوغان" لم تكن كافية.

ودعا النائب التركي أردوغان إلى تقديم استقالته، مبينا أن الاقتصاد التركي يغرق ولا يوجد فلس واحد في الخزانة.

وأضاف أن إدارة أردوغان نهبت تركيا وقضت عليها، مشيرا إلى أن الرئيس التركي أوصى المواطنين بالتحمل بينما الهدر والإسراف مستمر في القصور.

وتابع: "الرئيس هو المسؤول عن سوء إدارة الاقتصاد، لذا عليه الاستقالة"، مؤكدا أن من يتمرد ويصرخ في وجه هذه الديكتاتورية يحتجز ويعتقل، مضيفا أن حكومة حزب العدالة والتنمية قضت على نظام العدالة في تركيا.

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أحدث التعليقات

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يابو وليد..راعي الخرقه كم مره طلعك من المدرجات تبكي مزي الرضيع................
ماجد
اللي اسمه ابوسامي انت ما تفهم ... اخلع نظارات ناديك ... هذا منتخب وطنك ... اذا تحب وطنك...!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. صاحبهن جمعهن ولحظ غيره رحلهن ..
.M.
هي غبية المفروض أنها تستر على سرها ولا تخبر به أحد وترفع قضيه على الخبيث ألي وعدها بزواج وسحب عليها لأنها للأسف الشديد وثقت فيه وهاذي مشكلة الفتيات في أي مكان عندما يغويها شاب خبيث ومكار ويأخذ مايريد منها بعدها يسحب عليها وتبدأ تعض أصابع الندم ،لو انك ذكيه كان سترتي على نفسك ولا قلتي لناس انا حامل بدون زواج لأن هذا سوف يجعل الناس ينظرون لك كمذنبه وزانيه ولكن انتي وقعت في خطأ وانتي معذوره فيفترض انكي تتوبي إلى الله وتأخذي ثأرك من الشاب الخسيس
عادل عبدالحي حمزة
الحمد لله تخطيت ألف تعليق المروض تدخلوني نادي الألفية

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