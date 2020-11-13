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3 تصنيفات رئيسية جديدة للدعاوى في نظام ناجز

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3 تصنيفات رئيسية جديدة للدعاوى في نظام ناجز

نايف السالم (صدى):
كشفت وزارة العدل، عن التصنيف الجديد للدعاوى في نظام ناجز، والذي تتضمن ثلاث تصنيفات رئيسية، هي "أحوال شخصية، تنفيذ، جزائية".

وجاءت التصنيفات كالتالي:

التصنيف الرئيس الأول: أحوال شخصية: ويحتوي على ستة تصانيف فرعية هي:

التصنيف العام وفيه (دعوى إثبات رضاع أو مصاهرة، دعوى إقامة حارس قضائي، دعوى تعويض، دعوى مطالبة بأتعاب محامين أو وكلاء، دعوى معارضة على صك إنهائي، دعوى منع من السفر، دعوى هبة أو رجوع عنها).

دعاوى الأوقاف والوصايا، و فيها الدعاوى التالية: "دعوى إبطال وقف أو وصية، دعوى إثبات وقف أو وصية، دعوى استحقاق وقف أو وصية، دعوى عزل ناظر وقف أو وصية، دعوى محاسبة ناظر وقف أو وصية.

دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة، و فيها الدعاوى التالية: "دعوى أجرة رضاع أو حضانة، دعوى تسليم صغير لحاضنه، دعوى حضانة، دعوى رؤية صغير، زايادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها، دعوى زيارة أولاد أو غيرهم، دعوى نفقة".

دعاوى النكاح والفرقة، وفيها الدعاوى التالية: "دعوى إثبات رجعة، دعوى إثبات طلاق، دعوى إثبات نكاح، دعوى خلع، دعوى صداق، دعوى عفش الزوجية، فسخ نكاح".

دعاوى الولاية، وفيها الدعاوى التالية: "دعوى إثبات نسب أو نفيه، دعوى إذن سفر، دعوى حجر أو رفعه، دعوى عزل ولي، دعوى عضل، دعوى محاسبة ولي".

دعاوى قسمة التركات، وفيها الدعاوى التالية: 1"دعوى قسمة تركة أكثر من 100 مليون ريال، دعوى قسمة تركة عقارية، دعوى قسمة تركة مالية، دعوى محاسبة وكيل أو وارث".

التنصيف الرئيسي الثاني: تنفيذ: وتحته تصنيف فرعي واحد، هو: التنفيذ، وفيه الدعاوى التالية: "دعوى الإعسار، دعوى الملاءة، منازعة تنفيذ".

التنصيف الرئيسي الثالث: جزائية: وتحته ثلاثة تصنيفات فرعية، هي:

1 .الطلبات القضائية، و فيها الدعويان التاليتان: "منع من السفر، إثبات تنازل".

2 .تعزير، وفيه الدعاوى التالية: "إتلاف ممتلكات، سحر أو كهانة أو شعوذة، تشهير أو تشويه سمعة، إطلاق نار، ابتزاز، التحرش، انتحال شخصية الغير، انتهاك حرمة مكان، تخبيب، خطف، خيانة الأمانة، شكوى أو دعوى كيدية، سب أو شتم، شهادة زور، قتل، مضاربة أو اعتداء جسدي، نصب أو احتيال، التستر على جريمة أو مجرم، نظام الحماية من الإيذاء، الجرائم المعلوماتية، نظام مكافحة جريمة التحرش، جرائم العرض، تهديد، النظام العام للبيئة".

3 .حدود، و فيها الدعويان التاليتان: "قذف، سرقة".

التنصيف الرئيسي الرابع: عامة: وتحته ستة تصنيفات فرعية، هي: "إنهاءات، وفيها الدعاوى التالية: "رد اعتبار (إثبات الاستقامة بعد السابقة الجنائية)، إثبات عدم تملك مسكن، استيثاق لإثبات الحالة أو شهادة يخشى فواتها في غير خصومة، تنازل عن أرش إصابة أو دية (غير العمد وشبه العمد)، وثيقة متلك مؤقت لغرض التعويض".

2 .الدعاوى المستعجلة، وفيها الدعاوى التالية: "حراسة قضائية، منع من السفر، وقف الأعمال الجديدة، أجرة الأجير اليومية أو الأسبوعية، استرداد حيازة العقار، استيثاق لإثبات الحالة أو شهادة يخشى فواتها، منع التعرض للحيازة، حجز تحفظي".

3 .عقارية، وفيها الدعاوى التالية: "إخلاء عقار، استطراق، تداخل العقارات، حق الشفعة، ملكية عقار، رفع اليد ضد جهة حكومية، قسمة عقارات مشتركة، مساهمة عقارية، مساييل أو حمى، مقاولات إنشاء المباني".

4 .مالية، وفيها الدعاوى التالية: "إثبات رهن أو بيع المرهون، تعويض، رد مسروق، عارية، قرض أو سلف، هبة في غير عقار، أتعاب المحاماة، أجرة أعمال، أجرة عقار، أجرة عين (منقول)، أرش إصابة غير مرورية، التعويض عن أضرار التقاضي، التعويض عن الأضرار النووية، ثمن مبيع، دعوى حوالة، شراكة في أملاك غير عقارية، ضمان كفالة، عجز مالي، مطالبة الضامن للمضمون عنه (كفيل لمكفوله)، مطالبة بدية في غير حادث مروري، وديعة".

5 .مرورية، وفيها الدعويان التاليتان: "حق خاص ناشيء عن حادث مروري، حق عام ناشيء عن حادث مروري".

6 .أخرى، وفيها الدعاوى التالية: "إثبات عقد، رفع ضرر أو التعويض عنه، رد العين، عقد استصناع، فسخ عقد أو بطلانه، قسمة منافع (مهايأة)، مطالبة بمستندات، التحكيم (الاستئناف).

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أحدث التعليقات

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يابو وليد..راعي الخرقه كم مره طلعك من المدرجات تبكي مزي الرضيع................
ماجد
اللي اسمه ابوسامي انت ما تفهم ... اخلع نظارات ناديك ... هذا منتخب وطنك ... اذا تحب وطنك...!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. صاحبهن جمعهن ولحظ غيره رحلهن ..
.M.
هي غبية المفروض أنها تستر على سرها ولا تخبر به أحد وترفع قضيه على الخبيث ألي وعدها بزواج وسحب عليها لأنها للأسف الشديد وثقت فيه وهاذي مشكلة الفتيات في أي مكان عندما يغويها شاب خبيث ومكار ويأخذ مايريد منها بعدها يسحب عليها وتبدأ تعض أصابع الندم ،لو انك ذكيه كان سترتي على نفسك ولا قلتي لناس انا حامل بدون زواج لأن هذا سوف يجعل الناس ينظرون لك كمذنبه وزانيه ولكن انتي وقعت في خطأ وانتي معذوره فيفترض انكي تتوبي إلى الله وتأخذي ثأرك من الشاب الخسيس
عادل عبدالحي حمزة
الحمد لله تخطيت ألف تعليق المروض تدخلوني نادي الألفية

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