اتحاد الكرة المصري يحذف نبأ إصابة صلاح بكورونا

وكالات (صدى):
أثار اتحاد كرة القدم المصري جدلًا بعد حذفه نبأ إصابة النجم الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد دقائق قليلة من نشره.
واستبدل اتحاد الكرة نبأ إصابة صلاح بكورونا بخبر أخر عبر حسابه على "تويتر"؛ حيث قال : «إعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو.. أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدًا.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة».
وكان الاتحاد قال منذ قليل أن المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم أظهرت إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيروس كورونا، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.
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