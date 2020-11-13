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اتحاد الكرة المصري يحذف نبأ إصابة صلاح بكورونا

Time منذ ساعة
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اتحاد الكرة المصري يحذف نبأ إصابة صلاح بكورونا

وكالات (صدى):
أثار اتحاد كرة القدم المصري جدلًا بعد حذفه نبأ إصابة النجم الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد دقائق قليلة من نشره.

واستبدل اتحاد الكرة نبأ إصابة صلاح بكورونا بخبر أخر عبر حسابه على "تويتر"؛ حيث قال : «إعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو.. أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدًا.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة».

وكان الاتحاد قال منذ قليل أن المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم أظهرت إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيروس كورونا، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

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إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. صاحبهن جمعهن ولحظ غيره رحلهن ..
.M.
هي غبية المفروض أنها تستر على سرها ولا تخبر به أحد وترفع قضيه على الخبيث ألي وعدها بزواج وسحب عليها لأنها للأسف الشديد وثقت فيه وهاذي مشكلة الفتيات في أي مكان عندما يغويها شاب خبيث ومكار ويأخذ مايريد منها بعدها يسحب عليها وتبدأ تعض أصابع الندم ،لو انك ذكيه كان سترتي على نفسك ولا قلتي لناس انا حامل بدون زواج لأن هذا سوف يجعل الناس ينظرون لك كمذنبه وزانيه ولكن انتي وقعت في خطأ وانتي معذوره فيفترض انكي تتوبي إلى الله وتأخذي ثأرك من الشاب الخسيس
عادل عبدالحي حمزة
الحمد لله تخطيت ألف تعليق المروض تدخلوني نادي الألفية
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر واجب ، خلي بالك خلي بالك ..
QLQ
... ولايتين

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