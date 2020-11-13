منتخب البرازيل يتلقى نبأ سيء بسبب نيمار

وكالات (صدى):
يبدو أن منتخب البرازيل سيفقد خدمات لاعبه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، في مواجهتي فنزويلا وأوروجواي في تصفيات مونديال 2022.
وتم استبعاد اللاعب البرازيلي من معسكر المنتخب بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي يعاني منها، وذلك تزامنًا مع استعداد المنتخب لخوض مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ومن المقرر أن يواجه منتخب السامبا، منتخب فنزويلا فجر السبت، و سيلعب ضد أوروغواي يوم الثلاثاء المقبل.
وكان نيمار تعرض للإصابة في الفخذ خلال مشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي.