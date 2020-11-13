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إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

Time منذ 47 دقيقة
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إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

القاهرة (صدى):
أعلن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن تأكد إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقال المنتخب إن المسحة الطبية التي أجريت للاعبين مؤخرًا أكدت إصابة صلاح بفيروس كورونا، رغم أنه لايعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع اللاعب المصري الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي.

ولفت المنتخب إلى أنه جرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له، وسيخضع لاعب ليفربول، لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
ليته ريحنا منهم كلهم
احمد
عادل انت مرافق مع زوجتك 😹😹😹😹 يابن الحلال رح معها وطز في الترقيه والراتب انبسط وارقص
ابوبدر
قطع الاشارة هذي مخالفة خطيرة ولا جدال عليها ومسؤليتها تقع على سائق المركبة 100٪. ولكن... اللفى لليمين هذي ليست مشكلة سائق المركبة. هذي مشكلتكماو بالاصح مشكلة تصميم الطريق ويفترض ان يكون هناك مثلث او خط خدمة لكل طريق على اليمين.بحيث لا يدخل قائدالمركبة على السيارات القادمة باتجاهه وبالتالي يحسب عليه مخالفة قطع الاشارة لانه لم يتوقف والتف بدون انتظار.واذا ما حسبناها فانه حتى وان انتظر للثواني المطلوبة وتحرك يلف يمين فممكن ايضا ان تاتي سيارة ويحصل حادث وحينها تقولون عالتأمين ولا يوجد على الطرف القادم باتجاهه مخالفة قطع اشارة لانه يسير بطريقه الصحيح. اعيد واكرر ان قطع الاشارة غير اللف لليمين على سائق المركبة واما اللف لليمين فيفترض انها تكون مسؤوليتكم ولو تبفون ادلة كثيرة اعطيكم فقط مثال لسيارة الاسعاف اذا جت من اليمين والناس واقفة تقطع الاشارة علشان يعدي هو وغيرها فيه امثلة. شكرا
عادل عبدالحي حمزة
أوضح الباحث في التاريخ المكي ومعالم النبوة سمير أحمد برقة أن حمام الحرم أو الحمى من سلالة الحمام الذي وضع عشه في غار ثور أثناء هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة، ويمتاز بجمال شكله وألوان. بجمال شكله وألوانه
ابو وليد
هذا رد على خرق اقصد اعلاميي وضجيج مناصرين فريق ابو خرقه

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