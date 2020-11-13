إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

القاهرة (صدى):
أعلن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن تأكد إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وقال المنتخب إن المسحة الطبية التي أجريت للاعبين مؤخرًا أكدت إصابة صلاح بفيروس كورونا، رغم أنه لايعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.
وخضع اللاعب المصري الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي.
ولفت المنتخب إلى أنه جرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له، وسيخضع لاعب ليفربول، لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.