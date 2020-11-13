وزير الشؤون الإسلامية: هدف الإخوان هو الوصول إلى السلطة لتدمير الوطن

الرياض (صدى):
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتورعبداللطيف آل الشيخ، أن جماعة الإخوان الإرهابية هم "خوارج هذا الزمن".
وأضاف أنهم يقومون بأعمال شريرة تصب في صالح أعداء الإسلام والمسلمين وتنتهي إلى تدمير الأوطان.
ونوّه برفض الملك عبدالعزيز –رحمه الله-، طلب مؤسس هذه الجماعة حسن البنا، بفتح مكتب لهم في المملكة.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية، أن هدف الإخوان والخوارج هو الوصول إلى السلطة فقط ليقوموا بتدمير الأوطان بأسلوبهم الدموي.
وتابع: "الإبلاغ عن المتعاطفين مع التنظيمات والجماعات الإرهابية واجب، ومن لم يخبر الجهات المسؤولة فهو مثلهم ويطاله الإثم".
وفي وقت سابق، وصفت هيئة كبار العلماء، جماعة الإخوان بأنها "إرهابية ولا تمثل الإسلام بأي صلة".
اقرأ أيضًا: