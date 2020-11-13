حقيقة الإفراج عن أوستن تايس عقب هبوط طائرة أمريكية في البقاع "صور"

وكالات (صدى):
تناقلت وسائل إعلام، أخبارًا عن قرب إطلاق سراح الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي تقول عائلته إنه معتقل لدى النظام السوري، وذلك بعد هبوط طائرة أمريكية في البقاع.
وأظهرت صورا نشرتها صفحة INTELSky عبر تويتر المتخصصة بمراقبة حركة الطيران في الشرق الأوسط وبلاد البحر الابيض المتوسط طائرة عسكرية أمريكية تابعة لوحدة العمليات الخاصة هبطت في القوات الجوية بقاعدة ترياق في البقاع اللبناني
وأرفقت الصور بعبارة "يبدو أن الصحفي أوستن تايس أطلق سراحه".
وفي وقت سابق قال بومبيو "طلبنا أن يفرج النظام السوري عن تايس، ويخبرنا بما يعرفه، لكنه اختار عدم القيام بذلك".