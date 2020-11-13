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حقيقة الإفراج عن أوستن تايس عقب هبوط طائرة أمريكية في البقاع "صور"

Time منذ 49 دقيقة
Views 1517
حقيقة الإفراج عن أوستن تايس عقب هبوط طائرة أمريكية في البقاع "صور"

وكالات (صدى):
تناقلت وسائل إعلام، أخبارًا عن قرب إطلاق سراح الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي تقول عائلته إنه معتقل لدى النظام السوري، وذلك بعد هبوط طائرة أمريكية في البقاع.

وأظهرت صورا نشرتها صفحة INTELSky عبر تويتر المتخصصة بمراقبة حركة الطيران في الشرق الأوسط وبلاد البحر الابيض المتوسط طائرة عسكرية أمريكية تابعة لوحدة العمليات الخاصة هبطت في القوات الجوية بقاعدة ترياق في البقاع اللبناني

وأرفقت الصور بعبارة "يبدو أن الصحفي أوستن تايس أطلق سراحه".

وفي وقت سابق قال بومبيو "طلبنا أن يفرج النظام السوري عن تايس، ويخبرنا بما يعرفه، لكنه اختار عدم القيام بذلك".

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أحدث التعليقات

شرحبيل
ليته ريحنا منهم كلهم
احمد
عادل انت مرافق مع زوجتك 😹😹😹😹 يابن الحلال رح معها وطز في الترقيه والراتب انبسط وارقص
ابوبدر
قطع الاشارة هذي مخالفة خطيرة ولا جدال عليها ومسؤليتها تقع على سائق المركبة 100٪. ولكن... اللفى لليمين هذي ليست مشكلة سائق المركبة. هذي مشكلتكماو بالاصح مشكلة تصميم الطريق ويفترض ان يكون هناك مثلث او خط خدمة لكل طريق على اليمين.بحيث لا يدخل قائدالمركبة على السيارات القادمة باتجاهه وبالتالي يحسب عليه مخالفة قطع الاشارة لانه لم يتوقف والتف بدون انتظار.واذا ما حسبناها فانه حتى وان انتظر للثواني المطلوبة وتحرك يلف يمين فممكن ايضا ان تاتي سيارة ويحصل حادث وحينها تقولون عالتأمين ولا يوجد على الطرف القادم باتجاهه مخالفة قطع اشارة لانه يسير بطريقه الصحيح. اعيد واكرر ان قطع الاشارة غير اللف لليمين على سائق المركبة واما اللف لليمين فيفترض انها تكون مسؤوليتكم ولو تبفون ادلة كثيرة اعطيكم فقط مثال لسيارة الاسعاف اذا جت من اليمين والناس واقفة تقطع الاشارة علشان يعدي هو وغيرها فيه امثلة. شكرا
عادل عبدالحي حمزة
أوضح الباحث في التاريخ المكي ومعالم النبوة سمير أحمد برقة أن حمام الحرم أو الحمى من سلالة الحمام الذي وضع عشه في غار ثور أثناء هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة، ويمتاز بجمال شكله وألوان. بجمال شكله وألوانه
ابو وليد
هذا رد على خرق اقصد اعلاميي وضجيج مناصرين فريق ابو خرقه

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