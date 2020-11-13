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صاحب مقطع تقبيل فتاة في مكان عام يطالب بالستر: «هذي زوجتي»

Time منذ ساعة
Views 4435
Comment 4
صاحب مقطع تقبيل فتاة في مكان عام يطالب بالستر: «هذي زوجتي»

عادل الحربي (صدى):
طالب صاحب الفيديو الذي عُرف إعلاميًا بـ "فيديو المطوع"، بالستر عليه وحذف مقطع الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو يقبل فتاة في مكان عام.

وقال المواطن الذي ظهر في الفيديو إنه كان يقبل زوجته، وإن ابنته هي من قامت بإرسال الفيديو بالخطأ لأحد الجروبات، ومن ثم انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت المواطن إلى أنه تواصل مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمحاولة احتواء أمر انتشار الفيديو وحذفه على الفور.

وقال المواطن في تسجيل صوتي منتشر له: "أن من لم يسترنا وحاول يفضحنا أن يفضحه الله دنيا وأخره".

وكانت صحيفة "ًصدى" حصلت على الفيديو - دون نشره - الذي أثار جدلًا عقب تداوله بشكل واسع والذي أظهر رجل يقبل امرأة منتقبة داخل مول تجاري ووضع يده على جسدها ليظهر جزءا منه بشكل خادش للحياء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. صاحبهن جمعهن ولحظ غيره رحلهن ..
.M.
هي غبية المفروض أنها تستر على سرها ولا تخبر به أحد وترفع قضيه على الخبيث ألي وعدها بزواج وسحب عليها لأنها للأسف الشديد وثقت فيه وهاذي مشكلة الفتيات في أي مكان عندما يغويها شاب خبيث ومكار ويأخذ مايريد منها بعدها يسحب عليها وتبدأ تعض أصابع الندم ،لو انك ذكيه كان سترتي على نفسك ولا قلتي لناس انا حامل بدون زواج لأن هذا سوف يجعل الناس ينظرون لك كمذنبه وزانيه ولكن انتي وقعت في خطأ وانتي معذوره فيفترض انكي تتوبي إلى الله وتأخذي ثأرك من الشاب الخسيس
عادل عبدالحي حمزة
الحمد لله تخطيت ألف تعليق المروض تدخلوني نادي الألفية
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر واجب ، خلي بالك خلي بالك ..
QLQ
... ولايتين

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