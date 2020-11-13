رينارد: «ياسر الشهراني رقم واحد بالنسبة لي ولا أجد منافس له»

نواف السالم (صدى):
كشف هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، اليوم الجمعة عن السبب الذي دفعه إلى استدعاء حارس الهلال الجديد حبيب الوطيان.
وقال "رينارد" في تصريحات صحفية: «استدعيت حبيب الوطيان لأنه كان يلعب مع الفتح في آخر جولات الدوري الموسم الماضي، وكان حارسا جيدا رغم أن فريقه كان مهددا بالهبوط».
ووجه سؤالًا للجمهور بعد انتقاد البعض منهم استدعاء "الوطيان" قائلا: "لماذا الوطيان وقع مع الهلال.. هل لأنه حارس سيئ.. أم أرادوا إسعاده.. أو أقنعوه ليكون على دكة البدلاء؟".
وعلى جانب أخر تحدث عن ياسر الشهراني، قائلًا: "هو الرقم 1 بالنسبة لي وأنا سعيد جدًا بتواجده لذا أريد أحدًا أن ينافسه ولَم أجد حتى الآن لأكون صادقًا ، أحتاج أحدا لمنافسته ويكون على مستوى جيد ثابت طوال المباريات".