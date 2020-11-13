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رينارد: «ياسر الشهراني رقم واحد بالنسبة لي ولا أجد منافس له»

Time منذ 59 دقيقة
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رينارد: «ياسر الشهراني رقم واحد بالنسبة لي ولا أجد منافس له»

نواف السالم (صدى):
كشف هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، اليوم الجمعة عن السبب الذي دفعه إلى استدعاء حارس الهلال الجديد حبيب الوطيان.

وقال "رينارد" في تصريحات صحفية: «استدعيت حبيب الوطيان لأنه كان يلعب مع الفتح في آخر جولات الدوري الموسم الماضي، وكان حارسا جيدا رغم أن فريقه كان مهددا بالهبوط».

ووجه سؤالًا للجمهور بعد انتقاد البعض منهم استدعاء "الوطيان" قائلا: "لماذا الوطيان وقع مع الهلال.. هل لأنه حارس سيئ.. أم أرادوا إسعاده.. أو أقنعوه ليكون على دكة البدلاء؟".

وعلى جانب أخر تحدث عن ياسر الشهراني، قائلًا: "هو الرقم 1 بالنسبة لي وأنا سعيد جدًا بتواجده لذا أريد أحدًا أن ينافسه ولَم أجد حتى الآن لأكون صادقًا ، أحتاج أحدا لمنافسته ويكون على مستوى جيد ثابت طوال المباريات".

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أحدث التعليقات

شرحبيل
ليته ريحنا منهم كلهم
احمد
عادل انت مرافق مع زوجتك 😹😹😹😹 يابن الحلال رح معها وطز في الترقيه والراتب انبسط وارقص
ابوبدر
قطع الاشارة هذي مخالفة خطيرة ولا جدال عليها ومسؤليتها تقع على سائق المركبة 100٪. ولكن... اللفى لليمين هذي ليست مشكلة سائق المركبة. هذي مشكلتكماو بالاصح مشكلة تصميم الطريق ويفترض ان يكون هناك مثلث او خط خدمة لكل طريق على اليمين.بحيث لا يدخل قائدالمركبة على السيارات القادمة باتجاهه وبالتالي يحسب عليه مخالفة قطع الاشارة لانه لم يتوقف والتف بدون انتظار.واذا ما حسبناها فانه حتى وان انتظر للثواني المطلوبة وتحرك يلف يمين فممكن ايضا ان تاتي سيارة ويحصل حادث وحينها تقولون عالتأمين ولا يوجد على الطرف القادم باتجاهه مخالفة قطع اشارة لانه يسير بطريقه الصحيح. اعيد واكرر ان قطع الاشارة غير اللف لليمين على سائق المركبة واما اللف لليمين فيفترض انها تكون مسؤوليتكم ولو تبفون ادلة كثيرة اعطيكم فقط مثال لسيارة الاسعاف اذا جت من اليمين والناس واقفة تقطع الاشارة علشان يعدي هو وغيرها فيه امثلة. شكرا
عادل عبدالحي حمزة
أوضح الباحث في التاريخ المكي ومعالم النبوة سمير أحمد برقة أن حمام الحرم أو الحمى من سلالة الحمام الذي وضع عشه في غار ثور أثناء هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة، ويمتاز بجمال شكله وألوان. بجمال شكله وألوانه
ابو وليد
هذا رد على خرق اقصد اعلاميي وضجيج مناصرين فريق ابو خرقه

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