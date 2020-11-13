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المرور: غرامة مخالفة قطع الإشارة لا ترتفع للحد الأعلى إلا في ظروف مشددة

Time منذ ساعة
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المرور: غرامة مخالفة قطع الإشارة لا ترتفع للحد الأعلى إلا في ظروف مشددة

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة قطع الإشارة تبلغ 3000 ريال ولا ترتفع للحد الأعلى، وجاء ذلك في ظل تسجيل المخالفات بالحد الأدنى، وعدم تسجيلها بالحد الأعلى إلا في ظروف مشددة.

وشددت إدارة المرور على تسجيل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

وكان المرور كشف عن الإجراء النظامي فيما يختص بما هو متداول بين عموم قائدي المركبات بما يسمى بـ" تدبيل المخالفات " في حال التأخر عن السداد لمدة شهر أو أكثر.

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أحدث التعليقات

احمد
عادل انت مرافق مع زوجتك 😹😹😹😹 يابن الحلال رح معها وطز في الترقيه والراتب انبسط وارقص
ابوبدر
قطع الاشارة هذي مخالفة خطيرة ولا جدال عليها ومسؤليتها تقع على سائق المركبة 100٪. ولكن... اللفى لليمين هذي ليست مشكلة سائق المركبة. هذي مشكلتكماو بالاصح مشكلة تصميم الطريق ويفترض ان يكون هناك مثلث او خط خدمة لكل طريق على اليمين.بحيث لا يدخل قائدالمركبة على السيارات القادمة باتجاهه وبالتالي يحسب عليه مخالفة قطع الاشارة لانه لم يتوقف والتف بدون انتظار.واذا ما حسبناها فانه حتى وان انتظر للثواني المطلوبة وتحرك يلف يمين فممكن ايضا ان تاتي سيارة ويحصل حادث وحينها تقولون عالتأمين ولا يوجد على الطرف القادم باتجاهه مخالفة قطع اشارة لانه يسير بطريقه الصحيح. اعيد واكرر ان قطع الاشارة غير اللف لليمين على سائق المركبة واما اللف لليمين فيفترض انها تكون مسؤوليتكم ولو تبفون ادلة كثيرة اعطيكم فقط مثال لسيارة الاسعاف اذا جت من اليمين والناس واقفة تقطع الاشارة علشان يعدي هو وغيرها فيه امثلة. شكرا
عادل عبدالحي حمزة
أوضح الباحث في التاريخ المكي ومعالم النبوة سمير أحمد برقة أن حمام الحرم أو الحمى من سلالة الحمام الذي وضع عشه في غار ثور أثناء هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة، ويمتاز بجمال شكله وألوان. بجمال شكله وألوانه
ابو وليد
هذا رد على خرق اقصد اعلاميي وضجيج مناصرين فريق ابو خرقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ

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