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حالة الطقس المتوقعة غداً في المملكة

Time منذ 9 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة غداً في المملكة

علي القحطاني (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت في المملكة.

وأوضح التقرير استمرار الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية والرياض، المدينة المنورة مع فرصة تكون الضباب على تلك المناطق وسماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية .

وأشار التقرير إلى أن رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية تتحول على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

وليد
يقول زواج المتعة حرام في الاسلام يعني اللي يحلله وهم اصحاب المذهب الجعفري ليس من الاسلام الرجال يكفر اصحاب المذهب الجعفري.
ريح المسك
هذه أقل خدمة يقدمها الإتحاد الفريق الدلال حتى يستمر الوضع كما هو منح الهلال النقاط ومحاربة النصر وحرمانه من النقاط
ابو رياض الحربي
هاذي المرأة السعودية بعد التفتح اسال الله العافيه وان يسترنا دنيا واخره
واحد منصف
في الغرب كثير من الرجال يحقدون على النساء ويتعاملون معهن على اساس الحقد فتجد سفاحين خاصين بقتل النساء لمن الاعلام عندهم لايعتبر مجتمعهم ذكوري يخقد على النساء
عبد الواحد الصلبي
نعم سماحه وكأنهم في استراحه ما يهمهم لا متفرج أو متابع بعدين هذي القنوات ما فيها من يقيم المقدم ومن يختار مواضيع الطرح صاحبنا مصدق أنه من الرواد

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