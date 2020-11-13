الأعداد السابقة للصحيفة

شروط إجازة الضابط لمرافقة زوجته المبتعثة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1353
شروط إجازة الضابط لمرافقة زوجته المبتعثة

عادل الحربي (صدى):
تضمن قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، الخاص بتعديل نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، تعديلات في الإجازات الخاصة بالضباط.

وشملت التعديلات إجازة المرافقة الدراسية للزوجة المبتعثة أو أحد ممن يعوله الضابط شرعًا، فيما تتضمنت التعديلات ضوابط لهذه الإجازة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء أن يتم تعديل المادة 87 من النظام لتكون بالنصل التالي:"الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، معلنية، استنائية، مرضية، مرافقة دراسية".

كما اشتمل القرار على إضافة مادة برقم ( ۹۷ ) (مكرر)، بالنص الآتي "إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقه زوجتهه المبتعثة للمرة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرفقة على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية".

ويتم تعديل المادة ( ۱۱۹ )، لتكون بالنص الآتي: إذا قدم الضابط طلباً بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختص رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبه على ضوء النتيجة".

وأوضح القرار تعديل نظام خدمة الأفراد، على النحو التالي:

1- تعديل المادة ( 41 )، لتكون بالنص الآتي:" الإجازات التي تمنح للفرد هي (إجازة سنوية، إجازة ميدانية، إجازة عرضية، إجازة استثنائية، إجازة مرضية، إجازة أداء الامتحان الدراسي، إجازة مرافقة دراسية)".

وكذلك تعديل الفقرة الفترة ( ج ) من المادة ( 17 ) ، لتكون بالنص الآتي: يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوما " .

وتضاف مادة برقم ( 63 ) ( مكرر2 )، بالنص الآتي " إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعة للدراسة في الخارج أو أجد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

وليد
يقول زواج المتعة حرام في الاسلام يعني اللي يحلله وهم اصحاب المذهب الجعفري ليس من الاسلام الرجال يكفر اصحاب المذهب الجعفري.
ريح المسك
هذه أقل خدمة يقدمها الإتحاد الفريق الدلال حتى يستمر الوضع كما هو منح الهلال النقاط ومحاربة النصر وحرمانه من النقاط
ابو رياض الحربي
هاذي المرأة السعودية بعد التفتح اسال الله العافيه وان يسترنا دنيا واخره
واحد منصف
في الغرب كثير من الرجال يحقدون على النساء ويتعاملون معهن على اساس الحقد فتجد سفاحين خاصين بقتل النساء لمن الاعلام عندهم لايعتبر مجتمعهم ذكوري يخقد على النساء
عبد الواحد الصلبي
نعم سماحه وكأنهم في استراحه ما يهمهم لا متفرج أو متابع بعدين هذي القنوات ما فيها من يقيم المقدم ومن يختار مواضيع الطرح صاحبنا مصدق أنه من الرواد

أخر الأخبار

المرور: غرامة مخالفة قطع الإشارة لا ترتفع للحد الأعلى إلا في ظروف مشددة
المرور: غرامة مخالفة قطع الإشارة لا ترتفع للحد الأعلى إلا في ظروف مشددة
Time منذ دقيقة Views 1046
اكتشاف 28 دينارًا من الذهب و5 قطع صغيرة من دنانير العصر العباسي بمصر
اكتشاف 28 دينارًا من الذهب و5 قطع صغيرة من دنانير العصر العباسي بمصر
Time منذ 8 دقائق Views 85
حالة الطقس المتوقعة غداً في المملكة
حالة الطقس المتوقعة غداً في المملكة
Time منذ 8 دقائق Views 1178
البرازيلية لورديانة تفتح النار على مطرب مهرجانات
البرازيلية لورديانة تفتح النار على مطرب مهرجانات
Time منذ 10 دقائق Views 1132
شروط إجازة الضابط لمرافقة زوجته المبتعثة
شروط إجازة الضابط لمرافقة زوجته المبتعثة
Time منذ 15 دقيقة Views 1353
ثعبان يفاجئ سائق على الطريق
ثعبان يفاجئ سائق على الطريق
Time منذ 27 دقيقة Views 293
شاف الموت قدامه
شاف الموت قدامه
Time منذ 28 دقيقة Views 248
الحاجة ام الاختراع
الحاجة ام الاختراع
Time منذ 28 دقيقة Views 216
كورونا ينهي حياة سفاح قتل أكثر من 13 امرأة بوحشية لعملهن بالدعارة
كورونا ينهي حياة سفاح قتل أكثر من 13 امرأة بوحشية لعملهن بالدعارة
Time منذ 34 دقيقة Views 363
شؤون الأسرة تطلق آيدياثون تالة المرأة تحت شعار "المرأة وطن وطموح"
شؤون الأسرة تطلق آيدياثون تالة المرأة تحت شعار "المرأة وطن وطموح"
Time منذ 39 دقيقة Views 1380