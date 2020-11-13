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شؤون الأسرة تطلق آيدياثون تالة المرأة تحت شعار "المرأة وطن وطموح"

Time منذ 39 دقيقة
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شؤون الأسرة تطلق آيدياثون تالة المرأة تحت شعار "المرأة وطن وطموح"

بدرية المالكي (صدى):
بالتزامن مع فعاليات الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020، وتحت شعار "المرأة وطن وطموح"، يطلق مجلس شؤون الأسرة، ممثلًا بلجنة المرأة في الثالث من ديسمبر المقبل آيدياثون تالة المرأة، والذي يُعد الأول من نوعه في المملكة، وذلك بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبنك التنمية الاجتماعية.

وقررت لجنة المرأة أن يعقد الآيدياثون افتراضيًا حتى التاسع من ديسمبر لمنح فرصة المشاركة للمهتمين من كافة مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت اللجنة إلى أن المشاركة متاحة للجميع من السيدات والرجال في أي من المسارات التي تشمل: دعم وضع المرأة بعد جائحة كورونا، صحة المرأة والأسرة، التقنية والتطبيقات الإلكترونية، الثقافة والفنون، والوعي الحقوقي والقانوني.

ويهدف الآيدياثون إلى تعزيز دور المرأة السعودية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناشئة، ودعم المشاريع القائمة للتطور والنمو من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة عبر المواد التدريبية، والجلسات الاستشارية المقدمة من شركاء الآيدياثون الاستراتيجيين.

ويحصل الرابحون وعددهم 26 مشتركًا على فرصة الحصول على تمويل مقدم من بنك التنمية الاجتماعية، فيما ستعمل "منشآت" على تزويدهم بالدعم اللازم بعد انتهاء الآيدياثون لتذليل التحديات التي قد تواجههم كرواد أعمال من خلال الجلسات الاستشارية، وبرامج التطوير والدعم الملائمة لمسارات مشاريعهم، ولمعرفة.

وأهابت اللجنة بالمهتمين والراغبين في المشاركة في آيدياثون تالة المرأة زيارة الموقع الإلكتروني: www.ideathontalat.com

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أحدث التعليقات

وليد
يقول زواج المتعة حرام في الاسلام يعني اللي يحلله وهم اصحاب المذهب الجعفري ليس من الاسلام الرجال يكفر اصحاب المذهب الجعفري.
ريح المسك
هذه أقل خدمة يقدمها الإتحاد الفريق الدلال حتى يستمر الوضع كما هو منح الهلال النقاط ومحاربة النصر وحرمانه من النقاط
ابو رياض الحربي
هاذي المرأة السعودية بعد التفتح اسال الله العافيه وان يسترنا دنيا واخره
واحد منصف
في الغرب كثير من الرجال يحقدون على النساء ويتعاملون معهن على اساس الحقد فتجد سفاحين خاصين بقتل النساء لمن الاعلام عندهم لايعتبر مجتمعهم ذكوري يخقد على النساء
عبد الواحد الصلبي
نعم سماحه وكأنهم في استراحه ما يهمهم لا متفرج أو متابع بعدين هذي القنوات ما فيها من يقيم المقدم ومن يختار مواضيع الطرح صاحبنا مصدق أنه من الرواد

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