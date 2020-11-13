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وظائف شاغرة في شركة زين بالرياض 

Time منذ 52 دقيقة
Views 1450
وظائف شاغرة في شركة زين بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة زين عن توافر وظائف إدارية وتقنية في مقرها الرئيسي بالرياض لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة.

وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة لديها، شملت أخصائي أول إدارة قيمة العملاء " CVM Senior Specialist " بشرط حصوله على بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، تسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 4 سنوات في مجال مشابه.

وتضمنت الوظائف الشاغرة أيضا مدير المخاطر واستمرارية الأعمال بشرط حصوله على بكالوريوس أو ماجستير ( إدارة أعمال ) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات، ومدير أول الأمن السيبراني بشرط حصوله على بكالوريوس أو ماجستير " هندسة حاسب، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني " أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات منها سنتين في مجال مشابه.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: هنا ويستمر حتى الخميس 1442/4/4هـ " الموافق 2020/11/19م ".

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أحدث التعليقات

وليد
يقول زواج المتعة حرام في الاسلام يعني اللي يحلله وهم اصحاب المذهب الجعفري ليس من الاسلام الرجال يكفر اصحاب المذهب الجعفري.
ريح المسك
هذه أقل خدمة يقدمها الإتحاد الفريق الدلال حتى يستمر الوضع كما هو منح الهلال النقاط ومحاربة النصر وحرمانه من النقاط
ابو رياض الحربي
هاذي المرأة السعودية بعد التفتح اسال الله العافيه وان يسترنا دنيا واخره
واحد منصف
في الغرب كثير من الرجال يحقدون على النساء ويتعاملون معهن على اساس الحقد فتجد سفاحين خاصين بقتل النساء لمن الاعلام عندهم لايعتبر مجتمعهم ذكوري يخقد على النساء
عبد الواحد الصلبي
نعم سماحه وكأنهم في استراحه ما يهمهم لا متفرج أو متابع بعدين هذي القنوات ما فيها من يقيم المقدم ومن يختار مواضيع الطرح صاحبنا مصدق أنه من الرواد

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