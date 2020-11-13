وظائف شاغرة في شركة زين بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة زين عن توافر وظائف إدارية وتقنية في مقرها الرئيسي بالرياض لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة.
وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة لديها، شملت أخصائي أول إدارة قيمة العملاء " CVM Senior Specialist " بشرط حصوله على بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، تسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 4 سنوات في مجال مشابه.
وتضمنت الوظائف الشاغرة أيضا مدير المخاطر واستمرارية الأعمال بشرط حصوله على بكالوريوس أو ماجستير ( إدارة أعمال ) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات، ومدير أول الأمن السيبراني بشرط حصوله على بكالوريوس أو ماجستير " هندسة حاسب، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني " أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات منها سنتين في مجال مشابه.
وأوضحت الشركة أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: هنا ويستمر حتى الخميس 1442/4/4هـ " الموافق 2020/11/19م ".