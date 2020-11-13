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صورة تاريخية لأسد الصحراء عمر المختار وهو يحفظ الأطفال القرآن الكريم

Time منذ 47 دقيقة
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صورة تاريخية لأسد الصحراء عمر المختار وهو يحفظ الأطفال القرآن الكريم

طرابلس (صدى):
يُعد البطل الليبي عُمر المختار، أحد المناضلين البارزين الذين سطّرهم التاريخ الليبي بل والعربي بحروف من ذهب.

وكان أسد الصحراء أحد الأبطال "الحافظين للقرآن الكريم عن ظهر قلب"، الذين حاربوا الاستعمار الإيطالي لـ ليبيا، مستعينًا بالله ثم بحبه للوطن.

ولفت عُمر بن مُختار بن عُمر المنفي الهلالي، الأنظار إليه بحفظه القرآن الكريم مما جعل شيوخه يهتمون به في معهد الجغبوب الذي كان منارة للعلم، وملتقى للعلماء والفقهاء والأدباء والمربين، حيث كانوا يشرفون على تربية وتعليم وإعداد المتفوقين من أبناء المسلمين ليعدّوهم لحمل رسالة الإسلام، ثم يرسلوهم إلى مواطن القبائل في ليبيا وأفريقيا لتعليم الناس وتربيتهم على مبادئ الإسلام وتعاليمه.

وكشفت صورة نادرة، البطل الليبي وهو يُحفظ القرآن الكريم لمجموعة من الأطفال، بعدما اكتسب من العلوم الدينية الشيء الكثير، فكانت هذه مهنته وهي تعليم وتحفيظ الأطفال القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية.

وأعدم الإيطاليون، شيخ الشهداء بعد سنوات طويلة من النضال ضد الاحتلال الليبي، في 16 سبتمبر 1931، ليصبح أيقونة تاريخية يفتخر بها كل ليبي حر.

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أحدث التعليقات

وليد
يقول زواج المتعة حرام في الاسلام يعني اللي يحلله وهم اصحاب المذهب الجعفري ليس من الاسلام الرجال يكفر اصحاب المذهب الجعفري.
ريح المسك
هذه أقل خدمة يقدمها الإتحاد الفريق الدلال حتى يستمر الوضع كما هو منح الهلال النقاط ومحاربة النصر وحرمانه من النقاط
ابو رياض الحربي
هاذي المرأة السعودية بعد التفتح اسال الله العافيه وان يسترنا دنيا واخره
واحد منصف
في الغرب كثير من الرجال يحقدون على النساء ويتعاملون معهن على اساس الحقد فتجد سفاحين خاصين بقتل النساء لمن الاعلام عندهم لايعتبر مجتمعهم ذكوري يخقد على النساء
عبد الواحد الصلبي
نعم سماحه وكأنهم في استراحه ما يهمهم لا متفرج أو متابع بعدين هذي القنوات ما فيها من يقيم المقدم ومن يختار مواضيع الطرح صاحبنا مصدق أنه من الرواد

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