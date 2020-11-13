الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. الشيخ " العيسى " يوضح حكم الزواج بنية الطلاق لبعض الشباب المسافرين بالخارج

Time منذ 8 دقائق
Views 1324
Comment 1
بالفيديو .. الشيخ " العيسى " يوضح حكم الزواج بنية الطلاق لبعض الشباب المسافرين بالخارج

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى حكم الزواج بنية الطلاق لبعض الشباب وخاصةً المسافرين بالخارج .

وأكد الشيخ " العيسى " في برنامج " في الآفاق " المذاع على قناة " إم بي سي " الفضائية ، أن هذا الزواج لا يجوز وذلك على المشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم من العلماء ، أن فيه خداع للزوجة .

وأضاف قائلاً : أما إذا كان بالإتفاق مع الزوجة فهو بلا شك " زواج متعة " وهو حرام في الإسلام .

وقال " العيسى " أن الزواج ميثاق غليظ الأصل فيه الإستدامة ، كما قال الله تعالى : "وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً " ، وتساءل " العيسى " قائلاً : فهل هذا المثياق يأتي في سياقه التلاعب والخداع ، مؤكداً على ضرورة التمسك بالقواعد السليمة التي شرعها الدين لبناء الأسرة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زاير
زواج المسيار زواج بنية الطلاق ايضا و اجازه شيوخ الوهابية.
دكتور رايق بن فايق
بعض مناطق المملكة لازال في فصل الصيف وهذا يقول انتهاء البرد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
دكتور رايق بن فايق
تخريب كا العادة
ابو محمد 😎 ✍️
صرعاةٌ بلهاء ، جعلها للصرع .. ناشفة الضرع ..

أخر الأخبار

رد فعل الاتحاد السوداني بعد اعتداء الحكم على مدرب المنتخب
رد فعل الاتحاد السوداني بعد اعتداء الحكم على مدرب المنتخب
Time منذ 4 دقائق Views 1188
بالفيديو .. الشيخ " العيسى " يوضح حكم الزواج بنية الطلاق لبعض الشباب المسافرين بالخارج
بالفيديو .. الشيخ " العيسى " يوضح حكم الزواج بنية الطلاق لبعض الشباب المسافرين بالخارج
Time منذ 8 دقائق Views 1324
مانشستر يونايتد يعرض رسميًا إعادة رونالدو
مانشستر يونايتد يعرض رسميًا إعادة رونالدو
Time منذ 12 دقيقة Views 1287
فتاة تكتشف كاميرا مخبئة داخل غرفة تبديل الملابس
فتاة تكتشف كاميرا مخبئة داخل غرفة تبديل الملابس
Time منذ 15 دقيقة Views 233
بالفيديو .. .. "المرور " تحذر من السلال الخلفية بالمركبات
بالفيديو .. .. "المرور " تحذر من السلال الخلفية بالمركبات
Time منذ 18 دقيقة Views 1473
الصحة: تسجيل 441 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 454 حالة
الصحة: تسجيل 441 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 454 حالة
Time منذ 22 دقيقة Views 1484
بالفيديو.. وزير الرياضة: رؤية المملكة 2030 حولت الرياضة من هواية لصناعة محترفة
بالفيديو.. وزير الرياضة: رؤية المملكة 2030 حولت الرياضة من هواية لصناعة محترفة
Time منذ 23 دقيقة Views 1285
ماجد الحقيل: نستهدف الوصول إلى تملك 70% من المواطنين للسكن (فيديو)
ماجد الحقيل: نستهدف الوصول إلى تملك 70% من المواطنين للسكن (فيديو)
Time منذ 31 دقيقة Views 1330
بالفيديو.. استخدام رؤوس الجمبري في تزيين الأظافر
بالفيديو.. استخدام رؤوس الجمبري في تزيين الأظافر
Time منذ 34 دقيقة Views 1205
النصر ينافس الهلال لضم تيكسيرا
النصر ينافس الهلال لضم تيكسيرا
Time منذ 35 دقيقة Views 1602