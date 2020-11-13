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ماجد الحقيل: نستهدف الوصول إلى تملك 70% من المواطنين للسكن (فيديو)

Time منذ 31 دقيقة
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ماجد الحقيل: نستهدف الوصول إلى تملك 70% من المواطنين للسكن (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن المرحلة القادمة من رحلة برنامج الرؤية ستكون تعميق خدمات قطاع الإسكان، مضيفًا أن الوزارة مستمرة في خدماتها من أجل الوصول إلى تملك 70% من المواطنين للمنتجات السكنية.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنافسًا سعريًا، إذ أن البنوك وشركات التمويل لديها جميع برامج التمويل التي يحتاجها المواطن.

وأضاف في تعليقه على كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –حفظه الله-، أن سموه حريصًا على تحقيق مستهدفات قطاع الإسكان.

وأكد سمو ولي العهد، أمس الخميس، أنه " ليس لدي أدنى شك -ان شاء الله- بأننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62% في 2025مما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030 ".

وأضاف: "وسنكون أحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن، ناهيك عن أنه خلال العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن تصل إلى 15 سنة تقريباً واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري".

وتابع:" هذا مثال لقطاع واحد كان أحد أكثر القضايا تعقيداً في المملكة، وتحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، ساهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي."

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أحدث التعليقات

زاير
زواج المسيار زواج بنية الطلاق ايضا و اجازه شيوخ الوهابية.
دكتور رايق بن فايق
بعض مناطق المملكة لازال في فصل الصيف وهذا يقول انتهاء البرد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
دكتور رايق بن فايق
تخريب كا العادة
ابو محمد 😎 ✍️
صرعاةٌ بلهاء ، جعلها للصرع .. ناشفة الضرع ..

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