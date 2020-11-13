شاهد.. وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطائف

الطائف (صدى):
شهدت الطائف، اليوم الجمعة، حادث تصام مركبتين أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم، بوقوع الحادث على طريق عشيرة- شمالي المحافظة، باتجاه تربة.
وأكد أن الفرق المختصة انتقلت على الفور إلى الموقع، إذ اتضح عند وصول أول فرقة وجود أربع حالات وفاة وإصابتين، موضحًا أن ثلاث حالات وفاة كانت محتجزة داخل إحدى المركبتيْن، فيما كانت هناك حالة وفاة داخل المركبة الأخرى.
وأشار إلى أن إحدى الحالات تعرضت لإصابة متوسطة وتم نقلها إلى المستشفى، في حين رفض الأخير الكشف والانتقال إلى المستشفى.