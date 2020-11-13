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إتاحة الاستعلام عن الرقم الحدودي عبر "أبشر"
منذ 44 دقيقة
1497
الرياض (صدى):
أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة، عبر منصة أبشر الإلكترونية.
يُشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق الرابط التالي اضغط
هنــــــــــــــا
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