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إتاحة الاستعلام عن الرقم الحدودي عبر "أبشر"

Time منذ 44 دقيقة
Views 1497
إتاحة الاستعلام عن الرقم الحدودي عبر "أبشر"

الرياض (صدى):
أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة، عبر منصة أبشر الإلكترونية.

يُشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا.

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أحدث التعليقات

زاير
زواج المسيار زواج بنية الطلاق ايضا و اجازه شيوخ الوهابية.
دكتور رايق بن فايق
بعض مناطق المملكة لازال في فصل الصيف وهذا يقول انتهاء البرد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
دكتور رايق بن فايق
تخريب كا العادة
ابو محمد 😎 ✍️
صرعاةٌ بلهاء ، جعلها للصرع .. ناشفة الضرع ..

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