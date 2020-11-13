الأعداد السابقة للصحيفة

أول تغريدة للشيخ "عائض القرني" منذ إعلان إصابته بكورونا ودخوله العناية المركزة

Time منذ ساعة
Views 2276
Comment 1
أول تغريدة للشيخ "عائض القرني" منذ إعلان إصابته بكورونا ودخوله العناية المركزة

الرياض (صدى):
أعلن الشيخ الدكتور عائض القرني اليوم الجمعة تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد تأكد نتائج الفحص .

وطمأن فضيلة الشيخ محبيه في المملكة وخارجها عبر تغريدة له على " تويتر " قائلاً : أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام .

وتابع : وأشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء، حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه،

وكان الشيخ عائض القرني قد خضع للعلاج بالعناية المركزة قبل أيام بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

إقرأ أيضاً :

تطورات في الحالة الصحية للشيخ عائض القرني

Time واتساب

أحدث التعليقات

زاير
زواج المسيار زواج بنية الطلاق ايضا و اجازه شيوخ الوهابية.
دكتور رايق بن فايق
بعض مناطق المملكة لازال في فصل الصيف وهذا يقول انتهاء البرد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
دكتور رايق بن فايق
تخريب كا العادة
ابو محمد 😎 ✍️
صرعاةٌ بلهاء ، جعلها للصرع .. ناشفة الضرع ..

أخر الأخبار

رد فعل الاتحاد السوداني بعد اعتداء الحكم على مدرب المنتخب
رد فعل الاتحاد السوداني بعد اعتداء الحكم على مدرب المنتخب
Time منذ 3 دقائق Views 1156
بالفيديو .. الشيخ " العيسى " يوضح حكم الزواج بنية الطلاق لبعض الشباب المسافرين بالخارج
بالفيديو .. الشيخ " العيسى " يوضح حكم الزواج بنية الطلاق لبعض الشباب المسافرين بالخارج
Time منذ 7 دقائق Views 1300
مانشستر يونايتد يعرض رسميًا إعادة رونالدو
مانشستر يونايتد يعرض رسميًا إعادة رونالدو
Time منذ 11 دقيقة Views 1284
فتاة تكتشف كاميرا مخبئة داخل غرفة تبديل الملابس
فتاة تكتشف كاميرا مخبئة داخل غرفة تبديل الملابس
Time منذ 14 دقيقة Views 233
بالفيديو .. .. "المرور " تحذر من السلال الخلفية بالمركبات
بالفيديو .. .. "المرور " تحذر من السلال الخلفية بالمركبات
Time منذ 17 دقيقة Views 1460
الصحة: تسجيل 441 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 454 حالة
الصحة: تسجيل 441 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 454 حالة
Time منذ 21 دقيقة Views 1459
بالفيديو.. وزير الرياضة: رؤية المملكة 2030 حولت الرياضة من هواية لصناعة محترفة
بالفيديو.. وزير الرياضة: رؤية المملكة 2030 حولت الرياضة من هواية لصناعة محترفة
Time منذ 22 دقيقة Views 1275
ماجد الحقيل: نستهدف الوصول إلى تملك 70% من المواطنين للسكن (فيديو)
ماجد الحقيل: نستهدف الوصول إلى تملك 70% من المواطنين للسكن (فيديو)
Time منذ 30 دقيقة Views 1323
بالفيديو.. استخدام رؤوس الجمبري في تزيين الأظافر
بالفيديو.. استخدام رؤوس الجمبري في تزيين الأظافر
Time منذ 33 دقيقة Views 1195
النصر ينافس الهلال لضم تيكسيرا
النصر ينافس الهلال لضم تيكسيرا
Time منذ 34 دقيقة Views 1584