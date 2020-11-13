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بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم إكراه البنت على زوج لا ترغب فيه

Time منذ 15 دقيقة
Views 1283
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم إكراه البنت على زوج لا ترغب فيه

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم إكراه الإبنة على زواج من لا ترغب فيه .

وأكد الشبخ " السليمان " في لقاء معه أنه إذا أتى الخاطب لوالد الفتاة فيجب عليه أن يتحرى عنه ويسأل عن أخلاقه وإلتزامه بالصلاة وأمور الدين ثم يستأذن ابنته ولا يجوز أن يجبر ابنته على الزواج .

واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "لا تُنكح البكر حتى تُستأذن ، ولا تُنكح الثيب حتى تُستأمر " وسُأل النبي " صلى الله عليه وسلام " عن طريقة إستئذان البكر ، فقال عليه الصلاة والسلام إذا سكتت ، فيؤكد العلماء أن صمتها دليل الرضا لحيائها .

وأضاف ، أنه إذا لم تطع الفتاة والدها في الزواج من شخص فإن هذا لا يُعد معصية لأن الإسلام كفل لها حق الإختيار .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ياخي اعزمني على هاالرغيفات تراني احبهااا ، لا تصير بخيل ... .. شرح وافي ، وعلم كافي .. ماقصرت بارك الله فيك وفي علمك ..
الله من كبر الخشم فيهم
عفن و عهر فني
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. كانوا يقولون انهم يرون الملائكه رؤيا العين ، لابسين ثياب بيض على خيول بيض .. ولكن الواعي المدرك كان يستهزيء بسخافاتهم ولا يحسب حساب للوم من يلوم مِن مَن كانوا يصدقون هلوساتهم ، الذين يقولون لحوم العلماء مسمومه .. بئس العلماء هم ومن يصدقهم ..
واضح*** وصريح***
أم طلال الفنانه سعاد عبدالله،فنانه رائعة،

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