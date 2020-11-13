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سر تسمية مسجد الراية بالمدينة المنورة بهذا الإسم

Time منذ 30 دقيقة
Views 1376
سر تسمية مسجد الراية بالمدينة المنورة بهذا الإسم

المدينة المنورة (صدى):
أوضحت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أبرز المعلومات عن "مسجد الراية" في منطقة المدينة المنورة، ومنها سبب تسميته بهذا الاسم.

وقالت الدارة أن المسجد يبعد نحو 1300 متر شمال المسجد النبوي الشريف، ويرجع أصل تسميته نسبة إلى جبل اسمه جبل ذباب، ويعرف بـ"جبل الراية"، حيث ذكرت بعض الروايات التاريخية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عنده الراية لبعض الصحابة.

وأشارت الدارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، صلى على هذا الجبل، ووضع قبته عليه في الأيام الأولى من حفر الخندق، مضيفة أن المسجد محصور الآن بين المساجد الجديدة، ويصعد إليه صعوداً، وتم بناؤه من الحجر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ياخي اعزمني على هاالرغيفات تراني احبهااا ، لا تصير بخيل ... .. شرح وافي ، وعلم كافي .. ماقصرت بارك الله فيك وفي علمك ..
الله من كبر الخشم فيهم
عفن و عهر فني
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. كانوا يقولون انهم يرون الملائكه رؤيا العين ، لابسين ثياب بيض على خيول بيض .. ولكن الواعي المدرك كان يستهزيء بسخافاتهم ولا يحسب حساب للوم من يلوم مِن مَن كانوا يصدقون هلوساتهم ، الذين يقولون لحوم العلماء مسمومه .. بئس العلماء هم ومن يصدقهم ..
واضح*** وصريح***
أم طلال الفنانه سعاد عبدالله،فنانه رائعة،

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