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بالفيديو.. "الجبير": تعاون بين المملكة وشركات الأدوية العالمية لإنتاج لقاح "كورونا"

Time منذ 54 دقيقة
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بالفيديو.. "الجبير": تعاون بين المملكة وشركات الأدوية العالمية لإنتاج لقاح "كورونا"

الرياض (صدى):
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة تتعاون مع شركات الأدوية العالمية لإيجاد لقاح ضد كورونا ومساعدة شعوب العالم لمكافحة هذا الوباء .

كما أكد خلال كلمته في منتدى " باريس للسلام " على جهود المملكة في مكافحة الوباء محلياً ومساهمتها عالمياً من خلال تقديم منحة الـ 500 مليون دولار مساعدات لدعم الجهود الدولية وجهود الصحة العالمية للقضاء على أزمة الفيروس وإيجاد حلول لها .

وأشار "الجبير " أيضاً إلى دور المملكة في إستضافة القمة الإفتراضية لقادة الدول العشرين لمناقشة كافة القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها الوباء .

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ياخي اعزمني على هاالرغيفات تراني احبهااا ، لا تصير بخيل ... .. شرح وافي ، وعلم كافي .. ماقصرت بارك الله فيك وفي علمك ..
الله من كبر الخشم فيهم
عفن و عهر فني
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. كانوا يقولون انهم يرون الملائكه رؤيا العين ، لابسين ثياب بيض على خيول بيض .. ولكن الواعي المدرك كان يستهزيء بسخافاتهم ولا يحسب حساب للوم من يلوم مِن مَن كانوا يصدقون هلوساتهم ، الذين يقولون لحوم العلماء مسمومه .. بئس العلماء هم ومن يصدقهم ..
واضح*** وصريح***
أم طلال الفنانه سعاد عبدالله،فنانه رائعة،

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