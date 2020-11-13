اتهامات للدوحة بتهديد أشخاص بالقتل لحماية أمير قطر

ماجد القزيز (صدى):
كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة فضيحة جديدة حول نظام تميم الذي بات معروفاً بإجرامه ودعمه للإرهاب .
وأكدت التايمز البريطانية أن محكمة بلندن استمعت لشهادات بتعرض أشخاص للتهديد بالقتل من الدوحة ، وفقاً للعربية .
ووجهت المحكمة اتهامات للدوحة بممارسة التهديد لحماية أمير قطر من مسؤولية دعم الإرهاب .
وكانت النمسا قد شهدت أمس الأول تهديد لوزير الداخلية بالقتل وتم توجيه أصابه الإتهام للإخوان الذين تدعمهم قطر بعد الكشف عن بؤر إخوانية ومبالغ طائلة لديها في مدينة نمساوية .
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