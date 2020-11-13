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اتهامات للدوحة بتهديد أشخاص بالقتل لحماية أمير قطر

Time منذ ساعة
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اتهامات للدوحة بتهديد أشخاص بالقتل لحماية أمير قطر

ماجد القزيز (صدى):
كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة فضيحة جديدة حول نظام تميم الذي بات معروفاً بإجرامه ودعمه للإرهاب .

وأكدت التايمز البريطانية أن محكمة بلندن استمعت لشهادات بتعرض أشخاص للتهديد بالقتل من الدوحة ، وفقاً للعربية .

ووجهت المحكمة اتهامات للدوحة بممارسة التهديد لحماية أمير قطر من مسؤولية دعم الإرهاب .

وكانت النمسا قد شهدت أمس الأول تهديد لوزير الداخلية بالقتل وتم توجيه أصابه الإتهام للإخوان الذين تدعمهم قطر بعد الكشف عن بؤر إخوانية ومبالغ طائلة لديها في مدينة نمساوية .

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أحدث التعليقات

الله من كبر الخشم فيهم
عفن و عهر فني
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. كانوا يقولون انهم يرون الملائكه رؤيا العين ، لابسين ثياب بيض على خيول بيض .. ولكن الواعي المدرك كان يستهزيء بسخافاتهم ولا يحسب حساب للوم من يلوم مِن مَن كانوا يصدقون هلوساتهم ، الذين يقولون لحوم العلماء مسمومه .. بئس العلماء هم ومن يصدقهم ..
واضح*** وصريح***
أم طلال الفنانه سعاد عبدالله،فنانه رائعة،
فال الله ولا فالك يا شاهين ابو اذاني

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