الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أمطار غزيرة بعرعر تحول الشوارع لمستنقعات مائية

Time منذ 22 دقيقة
Views 1334
بالفيديو.. أمطار غزيرة بعرعر تحول الشوارع لمستنقعات مائية

عرعر (صدى):
هطلت اليوم الجمعة أمطار على مدينة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وبين مقطع فيديو امتلاء الشوارع والطرقات بمياه الأمطار التي قد تعرقل حركة سير المركبات .

وحولت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة عرعر، الشوارع إلى تجمعات مائية كبيرة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه قد يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل يمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

واطي القواطي
الله عليك ياوليد دوم تفضح الواطين آل سويلق وآل خرقه
واطي القواطي
محمد غزواني روح دور لك بقره تلحسك وإلا هبلها حلبه مع سليط
واطي القواطي
السماجه فيك ياخرنق انت وياه
واطي القواطي
أقول يا الشمري قير وإلا بريك
أبوعدنان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

أخر الأخبار

بالفيديو.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للموظف الناجي من انهيار مبنى المواقف في الخبر
بالفيديو.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للموظف الناجي من انهيار مبنى المواقف في الخبر
Time منذ 13 دقيقة Views 1287
صدمة في فريق الأهلي قبل لقاء الشباب
صدمة في فريق الأهلي قبل لقاء الشباب
Time منذ 18 دقيقة Views 1531
بالفيديو.. أمطار غزيرة بعرعر تحول الشوارع لمستنقعات مائية
بالفيديو.. أمطار غزيرة بعرعر تحول الشوارع لمستنقعات مائية
Time منذ 22 دقيقة Views 1334
بالفيديو.. آباء وأمهات يقرون بمساعدة أبنائهم أثناء أداء الاختبارات عن بعد
بالفيديو.. آباء وأمهات يقرون بمساعدة أبنائهم أثناء أداء الاختبارات عن بعد
Time منذ 28 دقيقة Views 1411
أول صورة لنجل الفنانة "سعاد عبد الله" الأكبر
أول صورة لنجل الفنانة "سعاد عبد الله" الأكبر
Time منذ 32 دقيقة Views 1699
بالفيديو.. إطلاق مبادرة لتعليم الكفيفات في بريدة فنون الطبخ
بالفيديو.. إطلاق مبادرة لتعليم الكفيفات في بريدة فنون الطبخ
Time منذ 37 دقيقة Views 1376
بالفيديو.. سر ابتلاع مريض جدة 230 مسمار قبل إستخراجها في عملية جراحية
بالفيديو.. سر ابتلاع مريض جدة 230 مسمار قبل إستخراجها في عملية جراحية
Time منذ 48 دقيقة Views 1828
بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب توضح حقيقة استيلاء زوجها على أموالها
بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب توضح حقيقة استيلاء زوجها على أموالها
Time منذ 52 دقيقة Views 1345
بالفيديو.. شوارع حي طيبة بجدة تعاني من الإهمال والتكسير
بالفيديو.. شوارع حي طيبة بجدة تعاني من الإهمال والتكسير
Time منذ ساعة Views 1488
بالفيديو.. مواطنة تنشئ أول حاضنة أعمال في الطائف لتحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية
بالفيديو.. مواطنة تنشئ أول حاضنة أعمال في الطائف لتحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية
Time منذ ساعة Views 1482