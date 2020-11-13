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بالفيديو.. سر ابتلاع مريض جدة 230 مسمار قبل إستخراجها في عملية جراحية

Time منذ 48 دقيقة
Views 1820
بالفيديو.. سر ابتلاع مريض جدة 230 مسمار قبل إستخراجها في عملية جراحية

جدة (صدى):
أوضح استشاري الجراحة العامة والأمراض السرطانية الدكتور نعيم شعيبي سر ابتلاع مريض جدة لـ 230 مسمار وقطع زجاجية والتي تم إستخراجها جميعاً في عملية جراحية .

وأكد " شعيبي " في مداخلة على برنامج " ياهلا " المذاع على " روتانا خليجية " أن المريض يعاني مرض نفسي يجعله يرغب في أذى نفسه بجانب الهلوسة .

وأشار أنها حالة شائعة بين مرضى انفصام الشخصية " الشيزوفرنيا " ، وأنها ليست المرة الأولى له حيث ابتلع مسامير سابقاً قبل عامين ولكن هذه المرة كانت حالته متأخرة .

وأضاف أنه تم تشخيص المريض سريعاً وإجراء جراحة له بدلاً من المنظار لأن كمية المسامير كثيرة وكان منها القديم والجديد أي أنها كان يبتلعها منذ فترة طويلة على عدة مرات .

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أحدث التعليقات

واطي القواطي
الله عليك ياوليد دوم تفضح الواطين آل سويلق وآل خرقه
واطي القواطي
محمد غزواني روح دور لك بقره تلحسك وإلا هبلها حلبه مع سليط
واطي القواطي
السماجه فيك ياخرنق انت وياه
واطي القواطي
أقول يا الشمري قير وإلا بريك
أبوعدنان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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