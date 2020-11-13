بالفيديو.. سر ابتلاع مريض جدة 230 مسمار قبل إستخراجها في عملية جراحية

جدة (صدى):
أوضح استشاري الجراحة العامة والأمراض السرطانية الدكتور نعيم شعيبي سر ابتلاع مريض جدة لـ 230 مسمار وقطع زجاجية والتي تم إستخراجها جميعاً في عملية جراحية .
وأكد " شعيبي " في مداخلة على برنامج " ياهلا " المذاع على " روتانا خليجية " أن المريض يعاني مرض نفسي يجعله يرغب في أذى نفسه بجانب الهلوسة .
وأشار أنها حالة شائعة بين مرضى انفصام الشخصية " الشيزوفرنيا " ، وأنها ليست المرة الأولى له حيث ابتلع مسامير سابقاً قبل عامين ولكن هذه المرة كانت حالته متأخرة .
وأضاف أنه تم تشخيص المريض سريعاً وإجراء جراحة له بدلاً من المنظار لأن كمية المسامير كثيرة وكان منها القديم والجديد أي أنها كان يبتلعها منذ فترة طويلة على عدة مرات .
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