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بالفيديو.. تمور النخيل في تبوك ثروة قومية مهدرة

Time منذ ساعة
Views 1650
بالفيديو.. تمور النخيل في تبوك ثروة قومية مهدرة

تبوك (صدى):
تعتبر منطقة تبوك من المناطق الأكثر إنتاجاً للنخيل الذي يعد ثروة قومية للإستهلاك المحلي والتصدير للخارج .

ووثق مقطع فيديو جانب من حالات الهدر التي تحدث في موسم طرح التمور ، حيث تتناثر التمور على الأرض حول النخيل بكثافة دون الحفاظ عليه .

وأشار الفيديو الذي نشره أحد المواطنين إلى الخسائر الكبيرة نتيجة عدم إتباع الطريقة الصحيحة في جني التمور من خلال إحاطتها بأكياس شبكية تحميها من التساقط وهي فكرة معروفة ومتبعة في المملكة وجميع الدول .

وناشد المواطن الذي نشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ، الجهات المعنية كوزارتي الشؤون البلدية والقروية ، والبيئة والمياه والزراعة لمراقبة النخيل ومتابعة العاملين على رعايته بعقود الصيانة ومحاسبتهم حال إهمال هذه النعمة العظيمة .

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أحدث التعليقات

واطي القواطي
الله عليك ياوليد دوم تفضح الواطين آل سويلق وآل خرقه
واطي القواطي
محمد غزواني روح دور لك بقره تلحسك وإلا هبلها حلبه مع سليط
واطي القواطي
السماجه فيك ياخرنق انت وياه
واطي القواطي
أقول يا الشمري قير وإلا بريك
أبوعدنان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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